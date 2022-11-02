https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html

Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"

Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"

Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-02T08:16

2022-11-02T08:16

2022-11-01T22:19

политика

сша

мнения

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В частности, по мнению эксперта, популярность Байдена и демократов среди американцев резко упала не только из-за вызванных антироссийскими санкциями экономических проблем, но и вследствие резких провокационных заявлений президентв США по поводу вероятности ядерной войны с РФ из-за Украины."Безусловно, конфликт с Россией привел к большому экономическому кризису, как в Европе, так и в США. Но важно и то, что американцев удалось напугать большой ядерной войной. Никто Байдена за язык не тянул, но когда он заявил о "ядерном Армагеддоне". После этого все сказали "воу-воу! тихо, тормози!". Никто в США не любит деятелей, которые доводят дело до войны, угрожающей Америке", - пояснил Дробницкий."Американцев начинает беспокоить внешняя политика, когда она, во-первых, бьет по карману, и во-вторых, когда из-за внешней политики их жизнь завтра может быть поставлена под угрозу", – подчеркнул аналитик.В том числе в этой связи тема украинского конфликта и всесторонней помощи США Киеву становится токсичной и уже не имеет той поддержки, которую она имела в марте-апреле. И дело даже не в миллиардах долларов, отправляемых на Украину бесконтрольно, а в том, что Байден не может здесь добиться никаких реальных успехов, уточнил американист.Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США >>Еще одна серьезная ошибка "коллективного Байдена", по мнению политолога, заключается в том, что Белый дом постоянно обвиняет в росте цен и ухудшении экономического положения американцев лично президента России Владимира Путина.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.

https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html

https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html

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политика, сша, мнения, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)