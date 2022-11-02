https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-02T08:16
2022-11-02T08:16
2022-11-01T22:19
политика
сша
мнения
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В частности, по мнению эксперта, популярность Байдена и демократов среди американцев резко упала не только из-за вызванных антироссийскими санкциями экономических проблем, но и вследствие резких провокационных заявлений президентв США по поводу вероятности ядерной войны с РФ из-за Украины."Безусловно, конфликт с Россией привел к большому экономическому кризису, как в Европе, так и в США. Но важно и то, что американцев удалось напугать большой ядерной войной. Никто Байдена за язык не тянул, но когда он заявил о "ядерном Армагеддоне". После этого все сказали "воу-воу! тихо, тормози!". Никто в США не любит деятелей, которые доводят дело до войны, угрожающей Америке", - пояснил Дробницкий."Американцев начинает беспокоить внешняя политика, когда она, во-первых, бьет по карману, и во-вторых, когда из-за внешней политики их жизнь завтра может быть поставлена под угрозу", – подчеркнул аналитик.В том числе в этой связи тема украинского конфликта и всесторонней помощи США Киеву становится токсичной и уже не имеет той поддержки, которую она имела в марте-апреле. И дело даже не в миллиардах долларов, отправляемых на Украину бесконтрольно, а в том, что Байден не может здесь добиться никаких реальных успехов, уточнил американист.Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США >>Еще одна серьезная ошибка "коллективного Байдена", по мнению политолога, заключается в том, что Белый дом постоянно обвиняет в росте цен и ухудшении экономического положения американцев лично президента России Владимира Путина.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html
https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html
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Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
политика, сша, мнения, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
Политолог назвал главные ошибки Байдена, из-за которых Демпартия проигрывает выборы в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В частности, по мнению эксперта, популярность Байдена и демократов среди американцев резко упала не только из-за вызванных антироссийскими санкциями экономических проблем, но и вследствие резких провокационных заявлений президентв США по поводу вероятности ядерной войны с РФ из-за Украины.
"Безусловно, конфликт с Россией привел к большому экономическому кризису, как в Европе, так и в США. Но важно и то, что американцев удалось напугать большой ядерной войной. Никто Байдена за язык не тянул, но когда он заявил о "ядерном Армагеддоне". После этого все сказали "воу-воу! тихо, тормози!". Никто в США не любит деятелей, которые доводят дело до войны, угрожающей Америке", - пояснил Дробницкий.
Политолог отметил, что концепция стратегической неуязвимости и ощущение того, что все войны ведутся далеко от США, всегда была важна для американцев. Поэтому "президент, который до такого доводит – плохой президент, а партия, которая позволяет своему президенту так себя вести – плохая партия".
"Американцев начинает беспокоить внешняя политика, когда она, во-первых, бьет по карману, и во-вторых, когда из-за внешней политики их жизнь завтра может быть поставлена под угрозу", – подчеркнул аналитик.
В том числе в этой связи тема украинского конфликта и всесторонней помощи США Киеву становится токсичной и уже не имеет той поддержки, которую она имела в марте-апреле. И дело даже не в миллиардах долларов, отправляемых на Украину бесконтрольно, а в том, что Байден не может здесь добиться никаких реальных успехов, уточнил американист.
Еще одна серьезная ошибка "коллективного Байдена", по мнению политолога, заключается в том, что Белый дом постоянно обвиняет в росте цен и ухудшении экономического положения американцев лично президента России Владимира Путина.
"Тут важно понимать психологический аспект. Вот, допустим, американцы действительно поверили, что "Путин виноват". Но почему тогда президент США – страны-лидера свободного мира – не договорился с Путиным, допустил такую ситуацию и ничего не сделал для ее разрешения, а только все ухудшает?! Это воспринимается как дипломатический провал. На этом фоне еще и провал ближневосточной политики, когда нефтяные монархии откровенно поиздевались над Байденом, и теперь бензин стоит 4 доллара за галлон. А бензин для американца – это жизнь", – пояснил Дробницкий.
Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.