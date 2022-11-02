Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-02T08:16
2022-11-01T22:19
политика
сша
мнения
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_99aae73781e960f8d11aa1284a50ca5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В частности, по мнению эксперта, популярность Байдена и демократов среди американцев резко упала не только из-за вызванных антироссийскими санкциями экономических проблем, но и вследствие резких провокационных заявлений президентв США по поводу вероятности ядерной войны с РФ из-за Украины."Безусловно, конфликт с Россией привел к большому экономическому кризису, как в Европе, так и в США. Но важно и то, что американцев удалось напугать большой ядерной войной. Никто Байдена за язык не тянул, но когда он заявил о "ядерном Армагеддоне". После этого все сказали "воу-воу! тихо, тормози!". Никто в США не любит деятелей, которые доводят дело до войны, угрожающей Америке", - пояснил Дробницкий."Американцев начинает беспокоить внешняя политика, когда она, во-первых, бьет по карману, и во-вторых, когда из-за внешней политики их жизнь завтра может быть поставлена под угрозу", – подчеркнул аналитик.В том числе в этой связи тема украинского конфликта и всесторонней помощи США Киеву становится токсичной и уже не имеет той поддержки, которую она имела в марте-апреле. И дело даже не в миллиардах долларов, отправляемых на Украину бесконтрольно, а в том, что Байден не может здесь добиться никаких реальных успехов, уточнил американист.Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США &gt;&gt;Еще одна серьезная ошибка "коллективного Байдена", по мнению политолога, заключается в том, что Белый дом постоянно обвиняет в росте цен и ухудшении экономического положения американцев лично президента России Владимира Путина.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html
https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e6b2477886554b59a8ce6d3ccc772ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сша, мнения, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"

Политолог назвал главные ошибки Байдена, из-за которых Демпартия проигрывает выборы в США

08:16 02.11.2022
 
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
© MANDEL NGAN
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В частности, по мнению эксперта, популярность Байдена и демократов среди американцев резко упала не только из-за вызванных антироссийскими санкциями экономических проблем, но и вследствие резких провокационных заявлений президентв США по поводу вероятности ядерной войны с РФ из-за Украины.
"Безусловно, конфликт с Россией привел к большому экономическому кризису, как в Европе, так и в США. Но важно и то, что американцев удалось напугать большой ядерной войной. Никто Байдена за язык не тянул, но когда он заявил о "ядерном Армагеддоне". После этого все сказали "воу-воу! тихо, тормози!". Никто в США не любит деятелей, которые доводят дело до войны, угрожающей Америке", - пояснил Дробницкий.
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:58
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Политолог отметил, что концепция стратегической неуязвимости и ощущение того, что все войны ведутся далеко от США, всегда была важна для американцев. Поэтому "президент, который до такого доводит – плохой президент, а партия, которая позволяет своему президенту так себя вести – плохая партия".
"Американцев начинает беспокоить внешняя политика, когда она, во-первых, бьет по карману, и во-вторых, когда из-за внешней политики их жизнь завтра может быть поставлена под угрозу", – подчеркнул аналитик.
В том числе в этой связи тема украинского конфликта и всесторонней помощи США Киеву становится токсичной и уже не имеет той поддержки, которую она имела в марте-апреле. И дело даже не в миллиардах долларов, отправляемых на Украину бесконтрольно, а в том, что Байден не может здесь добиться никаких реальных успехов, уточнил американист.
Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США >>
Еще одна серьезная ошибка "коллективного Байдена", по мнению политолога, заключается в том, что Белый дом постоянно обвиняет в росте цен и ухудшении экономического положения американцев лично президента России Владимира Путина.
"Тут важно понимать психологический аспект. Вот, допустим, американцы действительно поверили, что "Путин виноват". Но почему тогда президент США – страны-лидера свободного мира – не договорился с Путиным, допустил такую ситуацию и ничего не сделал для ее разрешения, а только все ухудшает?! Это воспринимается как дипломатический провал. На этом фоне еще и провал ближневосточной политики, когда нефтяные монархии откровенно поиздевались над Байденом, и теперь бензин стоит 4 доллара за галлон. А бензин для американца – это жизнь", – пояснил Дробницкий.
Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 03:36
Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев
ПолитикаСШАМненияВ миреДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Ялтинец задержан за ложное сообщение об угрозе теракта в торговом центре
08:59Свет по часам: в областях Украины ввели графики аварийных отключений
08:56Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму
08:49Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
08:45Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
08:16Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
07:53Крымские театры покажут бесплатные спектакли в День народного единства
07:28КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды
07:02Средний уровень реагирования в Севастополе: что изменилось для туристов
03:28Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
22:04Главные события и заявления дня: 1 ноября
21:47Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
21:13Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
20:56Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
20:23Запасы водохранилищ Крыма снизились
20:05Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
20:03Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
19:48Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
19:33Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Лента новостейМолния