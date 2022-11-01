https://crimea.ria.ru/20221101/adminresurs-i-sliv-baydena-nazvany-glavnye-intrigi-vyborov-v-ssha-1125198926.html
Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
Республиканская партия объективно получает большинство в обеих палатах Конгресса США на предстоящих выборах, однако помешать этому может активное применение... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T19:48
2022-11-01T19:48
2022-11-01T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Республиканская партия объективно получает большинство в обеих палатах Конгресса США на предстоящих выборах, однако помешать этому может активное применение административного ресурса со стороны демократов. Главная интрига выборов заключается в том, насколько эффективно республиканцы смогут противостоять этому админресурсу и применяемым демократами различным технологиям. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В том, что Демпартия применит админресурс, нет никаких сомнений, вопрос в том, насколько республиканцам удастся его блокировать, а также нивелировать эффект от применения различных технологий, которые демократы широко использовали в 2020 году на президентских выборах."Это главная интрига выборов. Вопросов, кто популярнее, кто зарабатывает больше голосов в ключевых штатах, особо нет. По всем раскладам большинство в обеих палатах должны получить республиканцы", - констатирует Дробницкий.По словам политолога, штаты, к которым сейчас приковано основное внимание – Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина. Там развернутся основные баталии, в остальных штатах расклад более-менее ясен.Он уточнил, что на сегодняшний день республиканцы уже подали более 70 исков в 20 штатах по поводу выполнения избирательными комиссиями и госсекретарями штатов требований конституции и федерального законодательства о выборах."Всякого рода такие баталии имеют место, и судьба выборов будет решаться не только на избирательных участках, но и в судах, на улицах и в административных коридорах", - полагает Дробницкий."Есть мнение, что Байдена и демократов решили "слить". Видимо, что-то там не срастается, не могут договориться между собой, значит, надо республиканцам отдать руль и как-то перегруппировываться. Если это так, то выборам дадут состояться в обычном режиме. Если дадут команду сидеть ровно и не дергаться и дать возможность посчитать голоса так, как их считали всегда, тогда, конечно, демократов вынесут из Конгресса, и тут же начнется процесс импичмента Байдена. Тогда все закрутится", – пояснил аналитик.
https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
политика, мнения, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире
Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
Политолог Дробницкий спрогнозировал, смогут ли республиканцы занять обе палаты Конгресса
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Республиканская партия объективно получает большинство в обеих палатах Конгресса США на предстоящих выборах, однако помешать этому может активное применение административного ресурса со стороны демократов. Главная интрига выборов заключается в том, насколько эффективно республиканцы смогут противостоять этому админресурсу и применяемым демократами различным технологиям. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
"Если не будет применено значительное число мер административного давления, которые были в полной мере применены в 2020 году, то дела у демократов крайне плохи. Республиканцы получают уверенное большинство в нижней палате (Палате представителей – ред.), и даже демократы уже перестали спорить с этим. Что касается Сената (верхняя палата Конгресса – ред.), там ситуация всегда достаточно неустойчивая, тем не менее и там, если выборы пройдут в нормальном режиме, от 51 до 53 мест из 100 должны получить республиканцы", – считает эксперт.
В том, что Демпартия применит админресурс, нет никаких сомнений, вопрос в том, насколько республиканцам удастся его блокировать, а также нивелировать эффект от применения различных технологий, которые демократы широко использовали в 2020 году на президентских выборах.
"Это главная интрига выборов. Вопросов, кто популярнее, кто зарабатывает больше голосов в ключевых штатах, особо нет. По всем раскладам большинство в обеих палатах должны получить республиканцы", - констатирует Дробницкий.
По словам политолога, штаты, к которым сейчас приковано основное внимание – Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина. Там развернутся основные баталии, в остальных штатах расклад более-менее ясен.
Он уточнил, что на сегодняшний день республиканцы уже подали более 70 исков в 20 штатах по поводу выполнения избирательными комиссиями и госсекретарями штатов требований конституции и федерального законодательства о выборах.
"Всякого рода такие баталии имеют место, и судьба выборов будет решаться не только на избирательных участках, но и в судах, на улицах и в административных коридорах", - полагает Дробницкий.
Политолог также отметил, что ход голосования, его результаты и реакция Демократической партии подтвердят либо опровергнут бытующую сегодня версию о том, что американские элиты решили "слить" Джо Байдена и его администрацию.
"Есть мнение, что Байдена и демократов решили "слить". Видимо, что-то там не срастается, не могут договориться между собой, значит, надо республиканцам отдать руль и как-то перегруппировываться. Если это так, то выборам дадут состояться в обычном режиме. Если дадут команду сидеть ровно и не дергаться и дать возможность посчитать голоса так, как их считали всегда, тогда, конечно, демократов вынесут из Конгресса, и тут же начнется процесс импичмента Байдена. Тогда все закрутится", – пояснил аналитик.