https://crimea.ria.ru/20221101/adminresurs-i-sliv-baydena-nazvany-glavnye-intrigi-vyborov-v-ssha-1125198926.html

Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США

Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США

Республиканская партия объективно получает большинство в обеих палатах Конгресса США на предстоящих выборах, однако помешать этому может активное применение... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T19:48

2022-11-01T19:48

2022-11-01T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Республиканская партия объективно получает большинство в обеих палатах Конгресса США на предстоящих выборах, однако помешать этому может активное применение административного ресурса со стороны демократов. Главная интрига выборов заключается в том, насколько эффективно республиканцы смогут противостоять этому админресурсу и применяемым демократами различным технологиям. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В том, что Демпартия применит админресурс, нет никаких сомнений, вопрос в том, насколько республиканцам удастся его блокировать, а также нивелировать эффект от применения различных технологий, которые демократы широко использовали в 2020 году на президентских выборах."Это главная интрига выборов. Вопросов, кто популярнее, кто зарабатывает больше голосов в ключевых штатах, особо нет. По всем раскладам большинство в обеих палатах должны получить республиканцы", - констатирует Дробницкий.По словам политолога, штаты, к которым сейчас приковано основное внимание – Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина. Там развернутся основные баталии, в остальных штатах расклад более-менее ясен.Он уточнил, что на сегодняшний день республиканцы уже подали более 70 исков в 20 штатах по поводу выполнения избирательными комиссиями и госсекретарями штатов требований конституции и федерального законодательства о выборах."Всякого рода такие баталии имеют место, и судьба выборов будет решаться не только на избирательных участках, но и в судах, на улицах и в административных коридорах", - полагает Дробницкий."Есть мнение, что Байдена и демократов решили "слить". Видимо, что-то там не срастается, не могут договориться между собой, значит, надо республиканцам отдать руль и как-то перегруппировываться. Если это так, то выборам дадут состояться в обычном режиме. Если дадут команду сидеть ровно и не дергаться и дать возможность посчитать голоса так, как их считали всегда, тогда, конечно, демократов вынесут из Конгресса, и тут же начнется процесс импичмента Байдена. Тогда все закрутится", – пояснил аналитик.

https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html

https://crimea.ria.ru/20221004/obyavyat-li-baydenu-impichment-posle-vyborov-v-kongress--ekspert-1124704717.html

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2022

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политика, мнения, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире