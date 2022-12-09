https://crimea.ria.ru/20221209/simptomy-nalitso-lukashenko-sprognoziroval-dlya-zapada-novyy-krizis-1125771319.html
"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис - РИА Новости Крым, 09.12.2022
"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что штамповка пакетных экономических санкций против России и Белоруссии начала стихать, теперь их авторы... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T12:34
2022-12-09T12:34
2022-12-09T13:08
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
снг
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что штамповка пакетных экономических санкций против России и Белоруссии начала стихать, теперь их авторы оценивают последствия ограничений в своих странах.Об энергетическом и продовольственном кризисах сегодня заявляет все больше стран, и в ближайшее к ним может добавиться новый – политический – кризис, говорит белорусский лидер. Все предпосылки для этого есть."Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что скоро в отдельных странах к этим кризисам может прибавиться и третий – политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче", — добавил он.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Бишкеке. Лидеры государств сначала совещались в узком составе, затем стартовала встреча в расширенном формате. На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг.США ввели несколько пакетов экономических санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Они затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, активы ЦБ, банков и ряда организаций. 5 декабря к ним прибавились нефтяные санкции - страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также "Большая семерка", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Россия же заявила, что не примет потолок цен, даже если придется сократить добычу. Такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Москва будет работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад сознательно идет на умножение хаоса – Путин >>Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко >>В Германии призвали отменить санкции против России >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, снг, экономика, санкции против россии
"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
Лукашенко: штамповка Западом пакетов санкций против Беларуси и РФ стихает
12:34 09.12.2022 (обновлено: 13:08 09.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что штамповка пакетных экономических санкций против России и Белоруссии начала стихать, теперь их авторы оценивают последствия ограничений в своих странах.
"Мы видим, что примитивная штамповка Западом коллективных бездумных пакетов экономических санкций против Белоруссии и России начинает потихоньку затихать. Все, что нужно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контр-партнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об энергетическом и продовольственном кризисах сегодня заявляет все больше стран, и в ближайшее к ним может добавиться новый – политический – кризис, говорит белорусский лидер. Все предпосылки для этого есть.
"Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что скоро в отдельных странах к этим кризисам может прибавиться и третий – политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче", — добавил он.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Бишкеке. Лидеры государств сначала совещались в узком составе, затем стартовала встреча в расширенном формате. На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг.
США ввели несколько пакетов экономических санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Они затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, активы ЦБ, банков и ряда организаций. 5 декабря к ним прибавились нефтяные санкции
- страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю.
Также "Большая семерка", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Россия же заявила, что не примет потолок цен, даже если придется сократить добычу. Такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Москва будет работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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