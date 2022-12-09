https://crimea.ria.ru/20221209/simptomy-nalitso-lukashenko-sprognoziroval-dlya-zapada-novyy-krizis-1125771319.html

"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис

"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис - РИА Новости Крым, 09.12.2022

"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что штамповка пакетных экономических санкций против России и Белоруссии начала стихать, теперь их авторы... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T12:34

2022-12-09T12:34

2022-12-09T13:08

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

снг

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что штамповка пакетных экономических санкций против России и Белоруссии начала стихать, теперь их авторы оценивают последствия ограничений в своих странах.Об энергетическом и продовольственном кризисах сегодня заявляет все больше стран, и в ближайшее к ним может добавиться новый – политический – кризис, говорит белорусский лидер. Все предпосылки для этого есть."Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что скоро в отдельных странах к этим кризисам может прибавиться и третий – политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче", — добавил он.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Бишкеке. Лидеры государств сначала совещались в узком составе, затем стартовала встреча в расширенном формате. На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг.США ввели несколько пакетов экономических санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Они затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, активы ЦБ, банков и ряда организаций. 5 декабря к ним прибавились нефтяные санкции - страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также "Большая семерка", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Россия же заявила, что не примет потолок цен, даже если придется сократить добычу. Такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Москва будет работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад сознательно идет на умножение хаоса – Путин >>Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко >>В Германии призвали отменить санкции против России >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, снг, экономика, санкции против россии