https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html
В Германии призвали отменить санкции против России
В Германии призвали отменить санкции против России - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В Германии призвали отменить санкции против России
Фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге призывает отменить антироссийские санкции, восстановить "Северные потоки" и пустить по ним газ. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T11:36
2022-11-05T11:36
2022-11-05T11:36
германия
политика
экономика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге призывает отменить антироссийские санкции, восстановить "Северные потоки" и пустить по ним газ. Об этом говорится в заявлении на сайте партии."Правительство Германии несет ответственность за чрезвычайную ситуацию компаний с ее экономической войной. Вместо того, чтобы покупать компании, чтобы остаться в стране с субсидированным газом и ограниченной ценой на электроэнергию, необходимо отказаться от своей санкционной политики", – заявил федеральный представитель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.В противном случае, говорит он, существует риск деиндустриализации Германии и потери сотен тысяч рабочих мест. "Федеральное правительство также должно сделать поставки источников энергии как можно более широкими", - добавил Хрупалла.Программный документ представлен для рассмотрения участникам трехдневного заседания в Оберхофе.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО вместо того, чтобы думать об интересах своего собственного народа.
https://crimea.ria.ru/20220913/razorenie-es-vygodno-ssha--germanskiy-analitik-1124487873.html
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германия, политика, экономика, в мире, санкции против россии
В Германии призвали отменить санкции против России
"Альтернатива для Германии" призывает к отмене санкций из-за деинсдустриализации страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
Фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге призывает отменить антироссийские санкции, восстановить "Северные потоки" и пустить по ним газ. Об этом говорится в заявлении
на сайте партии.
Отмечается, что ситуация в экономике страны "драматична". По данными исполнительного директора Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, четверть компаний заявили, что сократили производство из-за высоких затрат на энергию. 17% промышленников хотят перенести производство за границу, где затраты на энергию ниже.
"Правительство Германии несет ответственность за чрезвычайную ситуацию компаний с ее экономической войной. Вместо того, чтобы покупать компании, чтобы остаться в стране с субсидированным газом и ограниченной ценой на электроэнергию, необходимо отказаться от своей санкционной политики", – заявил федеральный представитель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.
В противном случае, говорит он, существует риск деиндустриализации Германии и потери сотен тысяч рабочих мест. "Федеральное правительство также должно сделать поставки источников энергии как можно более широкими", - добавил Хрупалла.
Программный документ представлен для рассмотрения участникам трехдневного заседания в Оберхофе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО вместо того, чтобы думать об интересах своего собственного народа.