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Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T13:21
2025-01-19T13:21
новости
росморречфлот
морспасслужба
происшествия
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в Росморречфлоте.На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы в составе 44 спасателей.В районе кормовой части танкера "Волгонефть- 239" произведена замена 400 метров боновых заграждений. Всего для обоновки судна использовано 2210 метров заграждений.На данный момент продолжается нагрев мазута. Для нагрева забункировано 10 тонн пресной воды. Новых выходов мазута из анкера "Волгонефть-239" не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 85,3 кв км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено, отметили в Росморречфлоте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250119/s-plyazhey-kryma-i-kubani-za-nedelyu-ubrali-75-tys-tonn-zagryaznennogo-peska-1143470905.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, росморречфлот, морспасслужба, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено

13:21 19.01.2025
 
© МЧС Республики КрымВодолазные работы
Водолазные работы
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в Росморречфлоте.
На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы в составе 44 спасателей.
В районе кормовой части танкера "Волгонефть- 239" произведена замена 400 метров боновых заграждений. Всего для обоновки судна использовано 2210 метров заграждений.
"Завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части "Волгонефть-239". Водолазы Морспасслужбы обеспечили герметизацию места разлома. Установлен водонепроницаемый материал на днищевой и бортовые балластные отсеки. Закреплены пригрузы и проведена обсыпка глинистой породой", – рассказали в Росморречфлоте.
На данный момент продолжается нагрев мазута. Для нагрева забункировано 10 тонн пресной воды. Новых выходов мазута из анкера "Волгонефть-239" не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.
За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 85,3 кв км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено, отметили в Росморречфлоте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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