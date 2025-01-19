https://crimea.ria.ru/20250119/vodolazy-zagermetizirovali-razlom-kormovoy-chasti-tankera-volgoneft-239-1143475660.html

Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T13:21

2025-01-19T13:21

2025-01-19T13:21

новости

росморречфлот

морспасслужба

происшествия

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Новых утечек мазута с танкера "Волгонефть-239" не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в Росморречфлоте.На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы в составе 44 спасателей.В районе кормовой части танкера "Волгонефть- 239" произведена замена 400 метров боновых заграждений. Всего для обоновки судна использовано 2210 метров заграждений.На данный момент продолжается нагрев мазута. Для нагрева забункировано 10 тонн пресной воды. Новых выходов мазута из анкера "Волгонефть-239" не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 85,3 кв км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено, отметили в Росморречфлоте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250119/s-plyazhey-kryma-i-kubani-za-nedelyu-ubrali-75-tys-tonn-zagryaznennogo-peska-1143470905.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росморречфлот, морспасслужба, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море