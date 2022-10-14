https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-rol-germanii-v-konflikte-na-ukraine-1124892335.html

Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине

Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине

Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T17:28

2022-10-14T17:28

2022-10-14T17:28

владимир путин (политик)

политика

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о развитии российско-германских отношений в условиях поставок вооружения Украине и введения санкций против России со стороны федеративной республики.При этом, по его мнению, с интересами ФРГ "мало кто считается", о чем свидетельствуют произошедшие на ветках газопровода "Северный поток" теракты.Российский лидер добавил, что, ставая во главу угла интересы альянса и обязательства перед союзниками, Германия совершает ошибку, расплачиваться за которую предстоит гражданам республики."Правильно это или нет…я считаю, что это ошибка, за которую расплачивается бизнес, экономика, граждане ФРГ, потому что это имеет негативные экономические последствия и для еврозоны в целом, и для федеративной республики в частности", – заключил Путин.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-s-zapadom-po-ukraine-1124891488.html

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, германия