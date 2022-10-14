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Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:28
2022-10-14T17:28
владимир путин (политик)
политика
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о развитии российско-германских отношений в условиях поставок вооружения Украине и введения санкций против России со стороны федеративной республики.При этом, по его мнению, с интересами ФРГ "мало кто считается", о чем свидетельствуют произошедшие на ветках газопровода "Северный поток" теракты.Российский лидер добавил, что, ставая во главу угла интересы альянса и обязательства перед союзниками, Германия совершает ошибку, расплачиваться за которую предстоит гражданам республики."Правильно это или нет…я считаю, что это ошибка, за которую расплачивается бизнес, экономика, граждане ФРГ, потому что это имеет негативные экономические последствия и для еврозоны в целом, и для федеративной республики в частности", – заключил Путин.
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-s-zapadom-po-ukraine-1124891488.html
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html
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владимир путин (политик), политика, германия
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине

Президент Путин: выбрав исполнение обязательств перед НАТО, Германия совершила ошибку

17:28 14.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеративная Республика Германия под управлением канцлера Олафа Шольца совершает ошибку, ставя во главу угла союзнические обязательства перед странами НАТО. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о развитии российско-германских отношений в условиях поставок вооружения Украине и введения санкций против России со стороны федеративной республики.
"Они сами должны определить, что для них важнее – выполнение союзнических обязательств, так как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа и своих национальных интересов. Судя по всему, во главу угла поставлены союзнические какие-то обязательства федеративной республики в рамках североатлантического альянса", – сказал президент.
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При этом, по его мнению, с интересами ФРГ "мало кто считается", о чем свидетельствуют произошедшие на ветках газопровода "Северный поток" теракты.
"С ее интересами судя по всему мало кто считается, иначе бы не подрывали "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь и такой возможности нет", – отметил Путин.
Российский лидер добавил, что, ставая во главу угла интересы альянса и обязательства перед союзниками, Германия совершает ошибку, расплачиваться за которую предстоит гражданам республики.
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"Правильно это или нет…я считаю, что это ошибка, за которую расплачивается бизнес, экономика, граждане ФРГ, потому что это имеет негативные экономические последствия и для еврозоны в целом, и для федеративной республики в частности", – заключил Путин.
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаГермания
 
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