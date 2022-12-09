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Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T11:30
2022-12-09T11:30
2022-12-09T11:30
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.По словам главы государства, США и их сателлиты "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО". И последствия таких действий сегодня видны на Украине."На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины – ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - подчеркнул Владимир Путин.Он призвал страны сплотиться и работать над формированием устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игруРоссия не считает себя врагом Запада – ПутинСомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов
https://crimea.ria.ru/20221206/pochemu-vostok-ne-speshit-pomogat-rossii-v-borbe-s-zapadom--eksperty-1125693262.html
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политика, в мире, украина, сша, шос, снг, нато, владимир путин (политик)
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
Путин заявил, что Запад толкает Украину на самоубийственный путь
CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
"Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - сказал президент.
По словам главы государства, США и их сателлиты "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО". И последствия таких действий сегодня видны на Украине.
"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины – ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - подчеркнул Владимир Путин.
Он призвал страны сплотиться и работать над формированием устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.
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