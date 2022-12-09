Рейтинг@Mail.ru
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221209/zapad-soznatelno-idet-na-umnozhenie-khaosa----putin-1125768596.html
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T11:30
2022-12-09T11:30
политика
в мире
украина
сша
шос
снг
нато
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125768480_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7553254c99a60e479c2ccb8191737231.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.По словам главы государства, США и их сателлиты "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО". И последствия таких действий сегодня видны на Украине."На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины – ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - подчеркнул Владимир Путин.Он призвал страны сплотиться и работать над формированием устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игруРоссия не считает себя врагом Запада – ПутинСомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов
https://crimea.ria.ru/20221206/pochemu-vostok-ne-speshit-pomogat-rossii-v-borbe-s-zapadom--eksperty-1125693262.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125768480_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_dab350356f06a2e916bc45552a248e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, в мире, украина, сша, шос, снг, нато, владимир путин (политик)
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин

Путин заявил, что Запад толкает Украину на самоубийственный путь

11:30 09.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
"Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - сказал президент.
По словам главы государства, США и их сателлиты "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО". И последствия таких действий сегодня видны на Украине.
Верующие на намазе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 03:28
Почему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты
"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины – ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - подчеркнул Владимир Путин.
Он призвал страны сплотиться и работать над формированием устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов
ПолитикаВ миреУкраинаСШАШОССНГНАТОВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
12:34"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
11:55COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки
11:30Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
11:17В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
10:56Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу
09:52В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
09:13Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля
08:47Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму
08:26Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
08:03Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
07:55Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа
07:02ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
03:26Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
22:04Главные события и заявления дня: 8 декабря
21:26Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации
21:13В Крыму завершилась вакцинация от гриппа
20:57В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
Лента новостейМолния