https://crimea.ria.ru/20221209/zapad-soznatelno-idet-na-umnozhenie-khaosa----putin-1125768596.html

Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин

Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин

Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T11:30

2022-12-09T11:30

2022-12-09T11:30

политика

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владимир путин (политик)

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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки, цинично использует Украину и население страны в своих целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.По словам главы государства, США и их сателлиты "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО". И последствия таких действий сегодня видны на Украине."На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины – ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - подчеркнул Владимир Путин.Он призвал страны сплотиться и работать над формированием устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игруРоссия не считает себя врагом Запада – ПутинСомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов

https://crimea.ria.ru/20221206/pochemu-vostok-ne-speshit-pomogat-rossii-v-borbe-s-zapadom--eksperty-1125693262.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, украина, сша, шос, снг, нато, владимир путин (политик)