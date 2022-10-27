https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html

Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру

Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру

Нынешний Запад поставил на кон власть над миром, это опасная, кровавая и грязная игра, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T17:34

2022-10-27T17:34

2022-10-27T17:34

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Нынешний Запад поставил на кон власть над миром, это опасная, кровавая и грязная игра, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Запад в последние годы и особенно в последние месяцы "предпринял ряд шагов на обострение"."Собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего нового здесь нет. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, а в силу ряда системных ошибок как раз тех самых западных властей", - добавил Путин.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика