https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
Нынешний Запад поставил на кон власть над миром, это опасная, кровавая и грязная игра, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:34
2022-10-27T17:34
2022-10-27T17:34
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Нынешний Запад поставил на кон власть над миром, это опасная, кровавая и грязная игра, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Запад в последние годы и особенно в последние месяцы "предпринял ряд шагов на обострение"."Собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего нового здесь нет. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, а в силу ряда системных ошибок как раз тех самых западных властей", - добавил Путин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), политика
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
Путин: Запад поставил на кон власть над миром, это опасная и кровавая игра
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Нынешний Запад поставил на кон власть над миром, это опасная, кровавая и грязная игра, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Власть над миром – это то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств", - сказал российский лидер.
Он отметил, что Запад в последние годы и особенно в последние месяцы "предпринял ряд шагов на обострение".
"Собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего нового здесь нет. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, а в силу ряда системных ошибок как раз тех самых западных властей", - добавил Путин.