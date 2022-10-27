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Россия не считает себя врагом Запада – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Россия не считает себя врагом Запада – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:10
2022-10-27T18:10
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия также не предлагает заменить однополярность двухполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку "это неизбежно привело бы к новому тупику".Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок &gt;&gt;Президент РФ отметил, что "в нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада".При этом он заверил, что Западу не удалось и никогда не удастся "уничтожить и смахнуть с политической карты" Россию.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html
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владимир путин (политик), политика
Россия не считает себя врагом Запада – Путин

Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам

18:10 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Россия также не предлагает заменить однополярность двухполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку "это неизбежно привело бы к новому тупику".
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Президент РФ отметил, что "в нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада".
"Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.
При этом он заверил, что Западу не удалось и никогда не удастся "уничтожить и смахнуть с политической карты" Россию.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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