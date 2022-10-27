https://crimea.ria.ru/20221027/rossiya-ne-schitaet-sebya-vragom-zapada--putin-1125128086.html

Россия не считает себя врагом Запада – Путин

Россия не считает себя врагом Запада – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Россия не считает себя врагом Запада – Путин

Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:10

2022-10-27T18:10

2022-10-27T18:10

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия также не предлагает заменить однополярность двухполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку "это неизбежно привело бы к новому тупику".Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок >>Президент РФ отметил, что "в нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада".При этом он заверил, что Западу не удалось и никогда не удастся "уничтожить и смахнуть с политической карты" Россию.

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html

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2022

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владимир путин (политик), политика