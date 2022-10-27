https://crimea.ria.ru/20221027/rossiya-ne-schitaet-sebya-vragom-zapada--putin-1125128086.html
Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Россия не считает себя врагом Запада – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:10
2022-10-27T18:10
2022-10-27T18:10
владимир путин (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125127899_0:41:2905:1675_1920x0_80_0_0_ba000f0b37946c2fd538422f4774b5df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия также не предлагает заменить однополярность двухполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку "это неизбежно привело бы к новому тупику".Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок >>Президент РФ отметил, что "в нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада".При этом он заверил, что Западу не удалось и никогда не удастся "уничтожить и смахнуть с политической карты" Россию.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125127899_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_010cef0ff75817a0741afba38e117567.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), политика
Россия не считает себя врагом Запада – Путин
Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов ее элитам, а лишь отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Россия также не предлагает заменить однополярность двухполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку "это неизбежно привело бы к новому тупику".
Президент РФ отметил, что "в нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада".
"Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.
При этом он заверил, что Западу не удалось и никогда не удастся "уничтожить и смахнуть с политической карты" Россию.