https://crimea.ria.ru/20221027/putin-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-novyy-miroporyadok-1125127630.html
Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
Сейчас перед всеми государствами открыта возможность для оригинального пути развития, и мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Сейчас перед всеми государствами открыта возможность для оригинального пути развития, и мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.Путин также подчеркнул, что такие платформы должны находится вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от единого центра управления."Возможно это сделать или нет? Конечно да. Потребует немало усилий, объединение усилий многих стран. Но сделать это можно", — уверен президент РФ.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-perechislil-osnovnye-aktsenty-stroitelstva-mnogopolyarnogo-mira-1125127151.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика
Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
Каким должен быть новый миропорядок, рассказал президент РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Сейчас перед всеми государствами открыта возможность для оригинального пути развития, и мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Смысл сегодняшнего исторического момента состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве. Быть свободным самобытным и справедливым", — обозначил президент России.
По его словам, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.
"Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ в том числе для международных финансовых расчетов", —подчеркнул он.
Путин также подчеркнул, что такие платформы должны находится вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от единого центра управления.
"Возможно это сделать или нет? Конечно да. Потребует немало усилий, объединение усилий многих стран. Но сделать это можно", — уверен президент РФ.