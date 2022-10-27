https://crimea.ria.ru/20221027/putin-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-novyy-miroporyadok-1125127630.html

Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок

Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок

Сейчас перед всеми государствами открыта возможность для оригинального пути развития, и мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Сейчас перед всеми государствами открыта возможность для оригинального пути развития, и мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.Путин также подчеркнул, что такие платформы должны находится вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от единого центра управления."Возможно это сделать или нет? Конечно да. Потребует немало усилий, объединение усилий многих стран. Но сделать это можно", — уверен президент РФ.

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-perechislil-osnovnye-aktsenty-stroitelstva-mnogopolyarnogo-mira-1125127151.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика