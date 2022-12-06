Рейтинг@Mail.ru
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/privedet-li-neftyanoy-potolok-k-podorozhaniyu-benzina-v-rossii--ekspert-1125723742.html
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:25
2022-12-06T18:25
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть &gt;&gt;"Очень сомневаюсь, что потолок цен повлияет на стоимость топлива внутри страны. Наоборот, внутренний рынок станет одним из приоритетных направлений в деятельности производителей нефтепродуктов. Они будут увеличивать свои объемы поставок через биржевую торговлю, где уже российские трейдеры будут непосредственно приобретать топливо, и уже дальше через мелкий опт оно будет находить необходимого покупателя. Так что это не должно как-то сказаться на внутреннем рынке ", - сказал эксперт.По словам Баженова, существуют определенные риски роста цен на зимнее дизтопливо, но они связаны не с последствиями введенных Западом ограничений, а с "сугубо законодательными нормами и регуляторным процессом".С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html
https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_152:0:1592:1080_1920x0_80_0_0_c41f09433dfd757571ef4c01b485f763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, авторы
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт

Аналитик Баженов не ожидает роста цен на бензин в России в 2023 году

18:25 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть >>
"Очень сомневаюсь, что потолок цен повлияет на стоимость топлива внутри страны. Наоборот, внутренний рынок станет одним из приоритетных направлений в деятельности производителей нефтепродуктов. Они будут увеличивать свои объемы поставок через биржевую торговлю, где уже российские трейдеры будут непосредственно приобретать топливо, и уже дальше через мелкий опт оно будет находить необходимого покупателя. Так что это не должно как-то сказаться на внутреннем рынке ", - сказал эксперт.
Новороссийский морской торговый порт. - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 19:12
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
По словам Баженова, существуют определенные риски роста цен на зимнее дизтопливо, но они связаны не с последствиями введенных Западом ограничений, а с "сугубо законодательными нормами и регуляторным процессом".
С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Нефтяной терминал Шесхарис - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 20:24
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
 
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)МненияАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП
18:54"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей
18:42Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя
18:25Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
18:19Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
18:19В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене
18:07Заболеваемость пошла в рост: глава Минздрава советует всем надеть маски
17:50Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму
17:14Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
17:03В Белгородской области формируют отряды теробороны
16:46Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
16:33Где в Симферополе будут работать елочные базары
16:17Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
16:03Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
15:40Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
15:25Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
15:10ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
15:03Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
15:01Стрельба в Новошахтинске: жителей призвали покинуть улицы и укрыться
14:54Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах
Лента новостейМолния