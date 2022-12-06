https://crimea.ria.ru/20221206/privedet-li-neftyanoy-potolok-k-podorozhaniyu-benzina-v-rossii--ekspert-1125723742.html
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:25
2022-12-06T18:25
2022-12-06T18:25
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть >>"Очень сомневаюсь, что потолок цен повлияет на стоимость топлива внутри страны. Наоборот, внутренний рынок станет одним из приоритетных направлений в деятельности производителей нефтепродуктов. Они будут увеличивать свои объемы поставок через биржевую торговлю, где уже российские трейдеры будут непосредственно приобретать топливо, и уже дальше через мелкий опт оно будет находить необходимого покупателя. Так что это не должно как-то сказаться на внутреннем рынке ", - сказал эксперт.По словам Баженова, существуют определенные риски роста цен на зимнее дизтопливо, но они связаны не с последствиями введенных Западом ограничений, а с "сугубо законодательными нормами и регуляторным процессом".С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html
https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
российская федерация (россия, рф)
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2022
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, авторы
Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
Аналитик Баженов не ожидает роста цен на бензин в России в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
"Очень сомневаюсь, что потолок цен повлияет на стоимость топлива внутри страны. Наоборот, внутренний рынок станет одним из приоритетных направлений в деятельности производителей нефтепродуктов. Они будут увеличивать свои объемы поставок через биржевую торговлю, где уже российские трейдеры будут непосредственно приобретать топливо, и уже дальше через мелкий опт оно будет находить необходимого покупателя. Так что это не должно как-то сказаться на внутреннем рынке ", - сказал эксперт.
По словам Баженова, существуют определенные риски роста цен на зимнее дизтопливо, но они связаны не с последствиями введенных Западом ограничений, а с "сугубо законодательными нормами и регуляторным процессом".
С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.