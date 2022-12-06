https://crimea.ria.ru/20221206/privedet-li-neftyanoy-potolok-k-podorozhaniyu-benzina-v-rossii--ekspert-1125723742.html

Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт

Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт

Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T18:25

2022-12-06T18:25

2022-12-06T18:25

экономика

российская федерация (россия, рф)

мнения

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение Западом потолка цен на нефть и эмбарго на ее поставку морем из РФ не приведут к существенным колебаниям цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть >>"Очень сомневаюсь, что потолок цен повлияет на стоимость топлива внутри страны. Наоборот, внутренний рынок станет одним из приоритетных направлений в деятельности производителей нефтепродуктов. Они будут увеличивать свои объемы поставок через биржевую торговлю, где уже российские трейдеры будут непосредственно приобретать топливо, и уже дальше через мелкий опт оно будет находить необходимого покупателя. Так что это не должно как-то сказаться на внутреннем рынке ", - сказал эксперт.По словам Баженова, существуют определенные риски роста цен на зимнее дизтопливо, но они связаны не с последствиями введенных Западом ограничений, а с "сугубо законодательными нормами и регуляторным процессом".С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html

https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, авторы