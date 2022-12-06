https://crimea.ria.ru/20221206/kitay-ne-podderzhivaet-vvedenie-potolka-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1125701532.html
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
В Китае введение так называемой предельной цены на российскую нефть назвали недальновидным решением и подчеркнули, что не станут поддерживать его. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T11:10
2022-12-06T11:10
2022-12-06T11:10
китай
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/34/1115303489_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_2a5187ad03ed4ee87175da6cdec24cad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Китае введение так называемой предельной цены на российскую нефть назвали недальновидным решением и подчеркнули, что не станут поддерживать его. Об этом со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника аналитического центра "Тайхэ" Диня Ифаня пишет РИА Новости.Накануне коллективный Запад ввел санкции в отношении транспортируемой морем российской нефти. Кроме того, страны Большой семерки, ЕС и Австралия установили так называемый потолок цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель.Он напомнил, что сотрудничество Китая с Россий в сфере энергетики строится на долгосрочных контрактах, и цены по ним не зависят от кратковременных рыночных колебаний.Также эксперт отметил, что "страны большой семерки заняли недальновидную позицию в "геополитической" игре. Она будет иметь губительные последствия для мирового рынка и принявших такое решение стран, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе."Для поддержания стабильности мирового энергетического рынка следует обсудить механизм стабилизации цен на энергоносители с развивающимися экономиками в рамках "Большой двадцатки" и добиться создания механизма сотрудничества для долгосрочного стабильного энергоснабжения, а не отказываться от соглашений или идти вразрез с рыночным поведением из-за геополитических трений", – указал эксперт.Ограничение цен на морские поставки российской нефти вступили в силу накануне, на нефтепродукты вступят с 5 февраля 2023 года. Также будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Это касается судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.Эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже установленного потолка.В Кремле заявили, что Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке. После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html
https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
китай
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/34/1115303489_751:0:3482:2048_1920x0_80_0_0_268d6eb32aeb42575df09f22c1283ac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, в мире, экономика
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
Введение потолка цен на российскую нефть усугубит энергетический кризис – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Китае введение так называемой предельной цены на российскую нефть назвали недальновидным решением и подчеркнули, что не станут поддерживать его. Об этом со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника аналитического центра "Тайхэ" Диня Ифаня пишет РИА Новости.
Накануне коллективный Запад ввел
санкции в отношении транспортируемой морем российской нефти. Кроме того, страны Большой семерки, ЕС и Австралия установили так называемый потолок цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель.
"Установление Евросоюзом верхнего предела цены на экспортируемую Россией нефть противоречит рыночным принципам и, безусловно, не смягчит текущий энергетический кризис, а лишь усугубит его. Китай не поддержит подобные произвольные антирыночные действия", – заявил Дин Ифань.
Он напомнил, что сотрудничество Китая с Россий в сфере энергетики строится на долгосрочных контрактах, и цены по ним не зависят от кратковременных рыночных колебаний.
Также эксперт отметил, что "страны большой семерки заняли недальновидную позицию в "геополитической" игре. Она будет иметь губительные последствия для мирового рынка и принявших такое решение стран, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.
"Для поддержания стабильности мирового энергетического рынка следует обсудить механизм стабилизации цен на энергоносители с развивающимися экономиками в рамках "Большой двадцатки" и добиться создания механизма сотрудничества для долгосрочного стабильного энергоснабжения, а не отказываться от соглашений или идти вразрез с рыночным поведением из-за геополитических трений", – указал эксперт.
Ограничение цен на морские поставки российской нефти вступили в силу накануне, на нефтепродукты вступят с 5 февраля 2023 года. Также будет действовать
отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Это касается судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.
Эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже установленного потолка.
В Кремле заявили, что Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.