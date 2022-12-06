https://crimea.ria.ru/20221206/kitay-ne-podderzhivaet-vvedenie-potolka-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1125701532.html

Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть

Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть

В Китае введение так называемой предельной цены на российскую нефть назвали недальновидным решением и подчеркнули, что не станут поддерживать его. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T11:10

2022-12-06T11:10

2022-12-06T11:10

китай

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Китае введение так называемой предельной цены на российскую нефть назвали недальновидным решением и подчеркнули, что не станут поддерживать его. Об этом со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника аналитического центра "Тайхэ" Диня Ифаня пишет РИА Новости.Накануне коллективный Запад ввел санкции в отношении транспортируемой морем российской нефти. Кроме того, страны Большой семерки, ЕС и Австралия установили так называемый потолок цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель.Он напомнил, что сотрудничество Китая с Россий в сфере энергетики строится на долгосрочных контрактах, и цены по ним не зависят от кратковременных рыночных колебаний.Также эксперт отметил, что "страны большой семерки заняли недальновидную позицию в "геополитической" игре. Она будет иметь губительные последствия для мирового рынка и принявших такое решение стран, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе."Для поддержания стабильности мирового энергетического рынка следует обсудить механизм стабилизации цен на энергоносители с развивающимися экономиками в рамках "Большой двадцатки" и добиться создания механизма сотрудничества для долгосрочного стабильного энергоснабжения, а не отказываться от соглашений или идти вразрез с рыночным поведением из-за геополитических трений", – указал эксперт.Ограничение цен на морские поставки российской нефти вступили в силу накануне, на нефтепродукты вступят с 5 февраля 2023 года. Также будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Это касается судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.Эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже установленного потолка.В Кремле заявили, что Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке. После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html

https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, в мире, экономика