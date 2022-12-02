https://crimea.ria.ru/20221202/reshenie-po-vvedeniyu-potolka-tsen-na-neft-iz-rf-prinyato--sovet-es-1125659375.html

Решение по введению потолка цен на нефть из РФ принято — Совет ЕС

Решение по введению потолка цен на нефть из РФ принято — Совет ЕС - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Решение по введению потолка цен на нефть из РФ принято — Совет ЕС

Соглашение по уровню предельной цены на российскую нефть достигнуто постпредами стран-членов Евросоюза. Об этом через соцсети сообщило чешское председательство... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T21:38

2022-12-02T21:38

2022-12-02T21:45

экономика

в мире

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Соглашение по уровню предельной цены на российскую нефть достигнуто постпредами стран-членов Евросоюза. Об этом через соцсети сообщило чешское председательство в Совете ЕС, пишет РИА Новости.Страны пришли к соглашению, зафиксировав предельную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, пишет газета Financial Times. Отмечается, что такого решения удалось достичь после того, власти Польши отказались от ранее заявленных требований.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них. После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, европейский союз, российская федерация (россия, рф)