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Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко
Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко
Практика Запада по организации государственных переворотов в различных странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:10
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Практика Запада по организации государственных переворотов в различных странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности &gt;&gt;По словам Лукашенко, "настало время Азии, и очень важно это время не упустить"."С учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами Совещания", – добавил он.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато
Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко

Лукашенко: практика Запада по организации переворотов несет риски третьей мировой войны

11:10 13.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Практика Запада по организации государственных переворотов в различных странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой победителей не будет", – сказал белорусский лидер на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
По словам Лукашенко, "настало время Азии, и очень важно это время не упустить".
"С учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами Совещания", – добавил он.
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В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
 
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