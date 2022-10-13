https://crimea.ria.ru/20221013/tsvetnye-revolyutsii-i-sanktsii-zapada-priblizhayut-tretyu-mirovuyu--lukashenko-1124852370.html

Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко

Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко

Практика Запада по организации государственных переворотов в различных странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T11:10

2022-10-13T11:10

2022-10-13T11:10

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124852140_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_4f30e438df3007765b88c4d3b64d249b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Практика Запада по организации государственных переворотов в различных странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности >>По словам Лукашенко, "настало время Азии, и очень важно это время не упустить"."С учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами Совещания", – добавил он.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

https://crimea.ria.ru/20221013/volodin-sdelal-preduprezhdenie-kievu-1124850346.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато