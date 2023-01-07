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Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины
Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины
Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет материальной помощи Украине – три миллиарда долларов, включая самоходные гаубицы Paladin для повышения... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T08:54
2023-01-07T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет материальной помощи Украине – три миллиарда долларов, включая самоходные гаубицы Paladin для повышения мобильности на поле боя, пишет РИА Новости.Как заявила заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер, новый пакет в основном состоит из "артиллерийских средств"."Пакет (военной помощи Киеву – ред.) во многом состоит из артиллерийских средств. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц, известных как система Paladin", - сказала Купер.По ее словам, такие системы передаются впервые, и они, в отличие от ранее переданных гаубиц, могут обеспечить "большую защиту и маневренность". В опубликованном заявлении Пентагона также идет речь о передаче Киеву зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, десятков тысяч артиллерийских и минометных снарядов.При этом госсекретарь Энтони Блинкен поянил, что США выделят 3 миллиарда долларов помощи Украине и 682 миллиона для европейских стран уже в начале января."В первую неделю 2023 года США объявляют о новой военной помощи в размере более 3,75 миллиарда долларов. Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Читайте также на РИА Новости Крым: Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняМедведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подаркомДе Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
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4.7
96
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сша, украина, сво, политика, в мире, новости
Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины

США передает Украине гаубицы Paladin и зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

08:54 07.01.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет материальной помощи Украине – три миллиарда долларов, включая самоходные гаубицы Paladin для повышения мобильности на поле боя, пишет РИА Новости.
Как заявила заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер, новый пакет в основном состоит из "артиллерийских средств".
"Пакет (военной помощи Киеву – ред.) во многом состоит из артиллерийских средств. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц, известных как система Paladin", - сказала Купер.
По ее словам, такие системы передаются впервые, и они, в отличие от ранее переданных гаубиц, могут обеспечить "большую защиту и маневренность".
В опубликованном заявлении Пентагона также идет речь о передаче Киеву зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, десятков тысяч артиллерийских и минометных снарядов.
При этом госсекретарь Энтони Блинкен поянил, что США выделят 3 миллиарда долларов помощи Украине и 682 миллиона для европейских стран уже в начале января.
"В первую неделю 2023 года США объявляют о новой военной помощи в размере более 3,75 миллиарда долларов. Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
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