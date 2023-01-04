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Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
Внук экс-президента Франции, легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль открыто назвал того, кто устроил конфликт между Украиной и Россией и имеет от... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T10:28
2023-01-04T10:28
2023-01-04T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Внук экс-президента Франции, легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль открыто назвал того, кто устроил конфликт между Украиной и Россией и имеет от этого главные выгоды. В интервью изданию AgoraVox он заявил, что конфликт был запланирован Западом очень давно, и отмел идею того, что Россия виновата в экономическом и финансовом кризисе в Европе. Комментируя замораживание Западом российских активов, Пьер де Голль отметил, что со времен преследований евреев во время Второй мировой войны ни один другой народ не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня. Младший де Голль также назвал тех, кто, по его мнению, приложил руку к украинскому кризису. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стал НАТО, так и не снявший с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - сказал де Голль. Он также подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы, так как именно это гарантирует стабильность во всем мире. Ранее эксперты заявили, что французы не удовлетворены нынешней политикой, которую ведет президент Франции Макрон, и не простят ему экономического, финансового и политического кризиса. Читайте также на РИА Новости Крым: Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль Поддержавший Крым экс-президент Франции умер от COVID-19 Украина идет к самоуничтожению
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россия, украина, политика, в мире, франция, мнения, пьер де голль
Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
Внук легендарного французского генерала высказался об украино-российском конфликте
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Внук экс-президента Франции, легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль открыто назвал того, кто устроил конфликт между Украиной и Россией и имеет от этого главные выгоды. В интервью изданию AgoraVox он заявил, что конфликт был запланирован Западом очень давно, и отмел идею того, что Россия виновата в экономическом и финансовом кризисе в Европе.
"Это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы, - цитируют внука экс-президента РИА Новости. - Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются".
Комментируя замораживание Западом российских активов, Пьер де Голль отметил, что со времен преследований евреев во время Второй мировой войны ни один другой народ не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня. Младший де Голль также назвал тех, кто, по его мнению, приложил руку к украинскому кризису.
"Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стал НАТО, так и не снявший с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - сказал де Голль.
Он также подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы, так как именно это гарантирует стабильность во всем мире.
Ранее эксперты заявили, что французы не удовлетворены нынешней политикой, которую ведет президент Франции Макрон
, и не простят ему экономического, финансового и политического кризиса.
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