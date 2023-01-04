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Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России

Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России

Внук экс-президента Франции, легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль открыто назвал того, кто устроил конфликт между Украиной и Россией и имеет от... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T10:28

2023-01-04T10:28

2023-01-04T10:28

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пьер де голль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Внук экс-президента Франции, легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль открыто назвал того, кто устроил конфликт между Украиной и Россией и имеет от этого главные выгоды. В интервью изданию AgoraVox он заявил, что конфликт был запланирован Западом очень давно, и отмел идею того, что Россия виновата в экономическом и финансовом кризисе в Европе. Комментируя замораживание Западом российских активов, Пьер де Голль отметил, что со времен преследований евреев во время Второй мировой войны ни один другой народ не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня. Младший де Голль также назвал тех, кто, по его мнению, приложил руку к украинскому кризису. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стал НАТО, так и не снявший с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - сказал де Голль. Он также подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы, так как именно это гарантирует стабильность во всем мире. Ранее эксперты заявили, что французы не удовлетворены нынешней политикой, которую ведет президент Франции Макрон, и не простят ему экономического, финансового и политического кризиса. Читайте также на РИА Новости Крым: Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль Поддержавший Крым экс-президент Франции умер от COVID-19 Украина идет к самоуничтожению

https://crimea.ria.ru/20221222/kirbi-priznal-uchastie-ssha-v-konflikte-na-ukraine--zakharova-1126078332.html

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россия, украина, политика, в мире, франция, мнения, пьер де голль