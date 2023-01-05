https://crimea.ria.ru/20230105/medvedev-nazval-tsirkon-u-beregov-nato-glavnym-novogodnim-podarkom-1126261018.html

Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком

Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком

Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T16:00

2023-01-05T16:00

2023-01-05T16:00

дмитрий медведев

россия

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

безопасность

гиперзвуковая ракета "циркон"

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Накануне президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что корабль отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. "Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь. Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале в ответ на обращение Госдепа США к народу России, где сказано о "солидарности с гражданами России в стремлении создать более мирное будущее".Медведев подчеркнул, что заявления "о мире" звучат на фоне накачивания Украины вооружениями в гигантских масштабах, что является "верхом цинизма и пределом моральной деградации"."Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия", - предупредил зампред Совбеза РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги годаВ Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с РоссиейЕвросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев

https://crimea.ria.ru/20230104/putin-sistema-tsirkon-sposobna-nadezhno-zaschitit-rossiyu-ot-vneshnikh-ugroz-1126249977.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, безопасность, гиперзвуковая ракета "циркон", армия и флот