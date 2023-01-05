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Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком
Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком
Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T16:00
2023-01-05T16:00
дмитрий медведев
россия
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
безопасность
гиперзвуковая ракета "циркон"
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Накануне президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что корабль отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. "Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь. Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале в ответ на обращение Госдепа США к народу России, где сказано о "солидарности с гражданами России в стремлении создать более мирное будущее".Медведев подчеркнул, что заявления "о мире" звучат на фоне накачивания Украины вооружениями в гигантских масштабах, что является "верхом цинизма и пределом моральной деградации"."Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия", - предупредил зампред Совбеза РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги годаВ Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с РоссиейЕвросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев
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дмитрий медведев, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, безопасность, гиперзвуковая ракета "циркон", армия и флот
Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком

Медведев: "Циркон" у берегов НАТО - новогодний подарок недружественным странам

16:00 05.01.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Накануне президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что корабль отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.
"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь. Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале в ответ на обращение Госдепа США к народу России, где сказано о "солидарности с гражданами России в стремлении создать более мирное будущее".
Медведев подчеркнул, что заявления "о мире" звучат на фоне накачивания Украины вооружениями в гигантских масштабах, что является "верхом цинизма и пределом моральной деградации".
"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия", - предупредил зампред Совбеза РФ.
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Дмитрий МедведевРоссияДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаБезопасностьГиперзвуковая ракета "Циркон"Армия и флот
 
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