https://crimea.ria.ru/20230104/putin-sistema-tsirkon-sposobna-nadezhno-zaschitit-rossiyu-ot-vneshnikh-ugroz-1126249977.html

Путин: система "Циркон" способна надежно защитить Россию от внешних угроз

Путин: система "Циркон" способна надежно защитить Россию от внешних угроз - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Путин: система "Циркон" способна надежно защитить Россию от внешних угроз

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми ракетными системами РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T14:25

2023-01-04T14:25

2023-01-04T15:26

армия и флот

владимир путин (политик)

сергей шойгу

россия

безопасность

гиперзвуковая ракета "циркон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". Об этом сообщается на сайте Кремля.По словам главы государства, такое мощное и не имеющее аналогов вооружение позволит "надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны".Путин поблагодарил специалистов, принявших участие в разработке и производстве оружия, и добавил, что Россия продолжит развивать боевой потенциал.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Фрегат будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет "Циркон".По словам главы ведомства, особенностью "Цирконов" является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противоракетной обороны. Скорость полета ракеты составляет более девяти махов, а дальность – свыше тысячи километров."Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", — доложил Шойгу.Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".Читайте также на РИА Новости Крым:Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаНа что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт

https://crimea.ria.ru/20220821/shoygu-rasskazal-o-primenenii-raket-kinzhal-na-ukraine-1124238217.html

россия

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Путин отправил в плавание фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием Путин в новом году вышел на связь с министром обороны Шойгу. Обменялись поздравлениями и отправили в плавание фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием. «Семь футов под килем!». Путин дал приказ «Адмиралу Горшкову» приступить к выполнению задач. 2023-01-04T14:25 true PT3M07S

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армия и флот, владимир путин (политик), сергей шойгу, россия, безопасность, гиперзвуковая ракета "циркон"