https://crimea.ria.ru/20230101/kakie-mezhdunarodnye-voennye-ucheniya-rossiya-provedet-v-2023-godu-1126233810.html

Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году

Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году

В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T15:26

2023-01-01T15:26

2023-01-01T15:26

министерство обороны рф

армия и флот

сергей шойгу

новости

южный военный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных армий иностранных государств, в том числе Индии, Пакистана и Вьетнама, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, на полигонах военных округов РФ спланировано проведение восьми двусторонних учений. Среди них российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023" и совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023".В планах проведение совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2023", и учения с подразделениями коллективными силами быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".Также пройдут совместные военные маневры с Алжиром, Монголией, Вьетнамом и Лаосом."В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований", - уточнили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

https://crimea.ria.ru/20221231/shoygu-nasha-pobeda-kak-i-novyy-god--neotvratima-1126224982.html

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министерство обороны рф, армия и флот, сергей шойгу, новости, южный военный округ