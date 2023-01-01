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Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T15:26
2023-01-01T15:26
2023-01-01T15:26
министерство обороны рф
армия и флот
сергей шойгу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных армий иностранных государств, в том числе Индии, Пакистана и Вьетнама, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, на полигонах военных округов РФ спланировано проведение восьми двусторонних учений. Среди них российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023" и совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023".В планах проведение совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2023", и учения с подразделениями коллективными силами быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".Также пройдут совместные военные маневры с Алжиром, Монголией, Вьетнамом и Лаосом."В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований", - уточнили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.
https://crimea.ria.ru/20221231/shoygu-nasha-pobeda-kak-i-novyy-god--neotvratima-1126224982.html
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министерство обороны рф, армия и флот, сергей шойгу, новости, южный военный округ
Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
МО: в 2023 году Сухопутные силы ВС РФ проведут серию совместных международных учений
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных армий иностранных государств, в том числе Индии, Пакистана и Вьетнама, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на территории Армении", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полигонах военных округов РФ спланировано проведение восьми двусторонних учений. Среди них российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023" и совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023".
В планах проведение совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2023", и учения с подразделениями коллективными силами быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".
Также пройдут совместные военные маневры с Алжиром, Монголией, Вьетнамом и Лаосом.
"В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.