https://crimea.ria.ru/20221224/na-chto-sposoben-rossiyskiy-borschevik-v-borbe-so-starlink--ekspert--1126115028.html

На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт

На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт - РИА Новости Крым, 24.12.2022

На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт

Предназначенный для обнаружения терминалов спутниковой связи Starlink мобильный комплекс "Борщевик", который должен поступить на вооружение российской армии,... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T18:49

2022-12-24T18:49

2022-12-24T18:49

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

мнения

дмитрий корнев

starlink

армия и флот

мобильный комплекс "борщевик"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Предназначенный для обнаружения терминалов спутниковой связи Starlink мобильный комплекс "Борщевик", который должен поступить на вооружение российской армии, позволит обнаруживать и частично глушить устройства, принимающие сигнал от спутника. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.Около двух недель назад появились сведения о том, что в России завершаются испытания нового мобильного комплекса "Борщевик", предназначенного для обнаружения терминалов спутниковой связи Starlink, работающих сегодня также на нужды ВСУ. Согласно данным, комплекс может быть установлен на автомобильное шасси, что делает его удобным для применения на линии соприкосновения. При этом способен обнаруживать цели на расстоянии до 10 км с точностью до 60 метров.По словам Корнева, использование систем радиоэлектронной борьбы "считается сильной стороной российских вооруженных сил". Новый комплекс – очередное тому доказательство.С его помощью ВС РФ смогут обнаруживать работающие терминалы Starlink и "в случае успешного сочетания обстоятельств он сможет их глушить", находясь на определенном расстоянии от этих центров."Локально, в каких-то точках – да, это возможно с определенной степенью эффективности... Можно будет "прикрыть" по крайне мере передний край обороны ВСУ", – сказал Корнев в эфире "Sputnik на русском".Однако подавить терминалы Starlink на всей территории Украины не удастся, сказал он. Это связано с тем, "придется либо глушить большое количество спутников, в том числе своих, либо привлекать огромные энергетические запасы". "То есть нельзя заглушить спутниковую связь на территории в несколько сотен квадратных километров", – добавил военный эксперт.Тем не менее, уже одно то, что точечно с терминалами Starlink удастся справляться, будет иметь большое значение, поскольку они играют важную роль в обеспечении связи и управления ВСУ, подчеркнул Корнев. И сбои в работе системы быстро сказываются на боеспособности всей украинской армии, стремящейся сегодня к стандартам НАТО."Есть понимание того, что в эту сторону идет движение, а современные стандарты НАТО подразумевают такую сущность, как единое информационное пространство боевой операции. То есть, сидя в окопе можно получать информацию о том, чего не видно, но что видит корабль, самолет, другое подразделение, находящееся за сотни километров. И Starlink здесь, конечно, очень сильно помогает ВСУ", – пояснил эксперт.Если не будет Starlink, альтернативы, конечно, найдутся, отметил он: это проводная связь и радиосвязь. Но проблема первой – прокладка кабеля, второй – возможность быть обнаруженной и тут же заглушенной.Система спутникового интернета Starlink играет важную роль в обеспечении связи и управления ВСУ. Сбои в его работе быстро сказываются на боеспособности украинской армии. После того, как владелец Starlink Илон Маск в октябре отказался финансировать работу своих мобильных систем на Украине, в Пентагоне быстро указали на возможные последствия. После этого Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание системы Starlink для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине

https://crimea.ria.ru/20220419/kalibry-i-kinzhaly-stali-navoditsya-bystree--shoygu-1122989020.html

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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), мнения, дмитрий корнев, starlink, армия и флот, мобильный комплекс "борщевик"