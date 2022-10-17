https://crimea.ria.ru/20221017/mask-sdelal-svoe-delo-raskryta-rol-milliardera-v-ukrainskom-konflikte-1124928967.html

"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте

"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 17.10.2022

"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте

Республиканская партия США использовала бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска для "прокачки" общественного мнения перед выборами в... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T18:47

2022-10-17T18:47

2022-10-17T17:12

радио "спутник в крыму"

илон маск

политика

сша

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США использовала бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска для "прокачки" общественного мнения перед выборами в Конгресс, свою роль в этом он хорошо исполнил, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."В ноябре выборы, и Маск, как человек, представляющий группу предпринимателей и промышленников, тяготеющих к республиканской партии, видимо был выбран, чтобы выступить с рядом заявлений. Он грамотно выступал. Уверен, эти тексты писали ему политтехнологи республиканской партии, через Маска прокачивалось общественное мнение", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, Маск был вынужден умолкнуть, поскольку на него серьезно надавили находящиеся у власти демократы. Но, полагает аналитик, серьезных проблем у него не возникнет.Ранее Маск сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Маск также заявил, что Украина не победит Россию, и что РФ может за 30 минут полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерного удара.Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине >>На прошлой неделе Маск сообщил, что направил в Пентагон прошение об оплате спутникового интернета Starlink для нужд ВСУ. Сумму бизнесмен оценил в 124 миллиона долларов до конца года. До этого момента Маск самостоятельно обслуживал свои системы. Однако позже он заявил, что продолжит финансировать обслуживание системы Starlink для Украины.

https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html

https://crimea.ria.ru/20221004/plan-maska-po-ukraine--kak-otreagiroval-kreml-1124713051.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, политика, сша, мнения