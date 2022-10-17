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"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221017/mask-sdelal-svoe-delo-raskryta-rol-milliardera-v-ukrainskom-konflikte-1124928967.html
"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 17.10.2022
"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
Республиканская партия США использовала бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска для "прокачки" общественного мнения перед выборами в... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T18:47
2022-10-17T17:12
радио "спутник в крыму"
илон маск
политика
сша
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США использовала бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска для "прокачки" общественного мнения перед выборами в Конгресс, свою роль в этом он хорошо исполнил, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."В ноябре выборы, и Маск, как человек, представляющий группу предпринимателей и промышленников, тяготеющих к республиканской партии, видимо был выбран, чтобы выступить с рядом заявлений. Он грамотно выступал. Уверен, эти тексты писали ему политтехнологи республиканской партии, через Маска прокачивалось общественное мнение", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, Маск был вынужден умолкнуть, поскольку на него серьезно надавили находящиеся у власти демократы. Но, полагает аналитик, серьезных проблем у него не возникнет.Ранее Маск сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Маск также заявил, что Украина не победит Россию, и что РФ может за 30 минут полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерного удара.Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине &gt;&gt;На прошлой неделе Маск сообщил, что направил в Пентагон прошение об оплате спутникового интернета Starlink для нужд ВСУ. Сумму бизнесмен оценил в 124 миллиона долларов до конца года. До этого момента Маск самостоятельно обслуживал свои системы. Однако позже он заявил, что продолжит финансировать обслуживание системы Starlink для Украины.
https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html
https://crimea.ria.ru/20221004/plan-maska-po-ukraine--kak-otreagiroval-kreml-1124713051.html
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илон маск, политика, сша, мнения
"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте

Политолог Шатров: республиканцы использовали Маска для прокачки общественного мнения

18:47 17.10.2022
 
© Patrick Pleul/Pool Photo через APИлон Маск
Илон Маск
© Patrick Pleul/Pool Photo через AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США использовала бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска для "прокачки" общественного мнения перед выборами в Конгресс, свою роль в этом он хорошо исполнил, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"В ноябре выборы, и Маск, как человек, представляющий группу предпринимателей и промышленников, тяготеющих к республиканской партии, видимо был выбран, чтобы выступить с рядом заявлений. Он грамотно выступал. Уверен, эти тексты писали ему политтехнологи республиканской партии, через Маска прокачивалось общественное мнение", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Шатрова, Маск был вынужден умолкнуть, поскольку на него серьезно надавили находящиеся у власти демократы. Но, полагает аналитик, серьезных проблем у него не возникнет.
"Маск сделал свое дело, Маск может уйти. Не думаю, что он что-то потеряет в своем бизнесе. Рано или поздно республиканцы вернутся к власти, и у Маска будут серьезные перспективы. Он заложил в основу для своих будущих дивидендов, а сейчас будет мило играть в поддавки с Пентагоном. Это тоже политика", - пояснил аналитик.
Ранее Маск сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
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Илон Маск выступил за российский Крым
Маск также заявил, что Украина не победит Россию, и что РФ может за 30 минут полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерного удара.
Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине >>
На прошлой неделе Маск сообщил, что направил в Пентагон прошение об оплате спутникового интернета Starlink для нужд ВСУ. Сумму бизнесмен оценил в 124 миллиона долларов до конца года. До этого момента Маск самостоятельно обслуживал свои системы. Однако позже он заявил, что продолжит финансировать обслуживание системы Starlink для Украины.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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