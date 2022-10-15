https://crimea.ria.ru/20221015/mask-zayavil-o-smertelnoy-opasnosti-dlya-starlink-na-ukraine-1124901744.html

Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине

Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине

Россия пытается уничтожить единственную работающую на Украине для ВСУ систему спутниковой связи – Starlink, даже огромные ресурсы для ее защиты могут не помочь... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T12:19

2022-10-15T12:19

2022-10-15T12:19

илон маск

украина

специальная военная операция рф на украине

сша

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия пытается уничтожить единственную работающую на Украине для ВСУ систему спутниковой связи – Starlink, даже огромные ресурсы для ее защиты могут не помочь ей выжить. Об этом заявил американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.Ранее Илон Маск заявил, что Starlink будет уходить из Украины, которая не оплачивает в полном объеме работу системы – финансирование производит компания SpaceX, и она больше не имеет такой возможности. По словам Мака, Украине передано около 20 тысяч терминалов Starlink и вся работа уже обошлась SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов.После американские СМИ со ссылкой на документы стали писать, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Представители министерства обороны США подтвердили журналистам, что Пентагон действительно ведет переговоры с компанией Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине. При этом там отметили, что рассматривают альтернативные варианты решения вопроса обеспечения украинских военных спутниковой связью.Ранее Илон Маск опубликовал ряд постов в Twitter о том, как он себе представляет разрешение конфликта между Россией и Украиной. В частности, он заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию и надо слышать волю людей, для чего предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы под наблюдением ООН.Урегулировать ситуацию, по его мнению, можно договорным путем, но при некоторых условиях. Среди них – признание за Украиной нейтрального статуса и ее отказ от Крыма, который Россия считает территорией РФ.Илон Маск выступил за российский Крым >>Его заявления вызвали негодования в украинских кругах, в том числе политических, некоторые ответные высказывания были не менее скандальными. В частности, посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме предложил Маску "убираться к черту". Именно реакцией на это заявление украинского политика Маск позже объяснил прекращение финансирования работу Starlink на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221005/politolog-raskryl-podopleku-initsiativ-ilona-maska-po-ukraine-1124717431.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, украина, специальная военная операция рф на украине, сша, всу (вооруженные силы украины)