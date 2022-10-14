Рейтинг@Mail.ru
Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/starlink-ukhodit-iz-ukrainy-kto-budet-finansirovat-rabotu-sistemy-svyazi-1124877863.html
Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи
Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи
Глава компании SpaceX Илон Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя финансовое обслуживание системы спутниковой связи Starlink, предоставленной... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:49
2022-10-14T10:49
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f469e7f82cdc2ae1adb9a1f96bee8630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава компании SpaceX Илон Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя финансовое обслуживание системы спутниковой связи Starlink, предоставленной Украине. Об этом сообщает CNN.По данным издания, Украине передали около 20 тысяч терминалов Starlink общей стоимостью 80 миллионов долларов. Илон Маск ранее заявил, что связанные с обслуживанием сети расходы компании к концу года превысят 100 миллионов долларов.Маск обратился к Пентагону в сентябре, сообщив, что возглавляемая им компания "не в состоянии безвозмездно передавать новые или финансировать уже переданные Украине терминалы". В интересах правительства и армии Украины предприниматель просит военных взять финансирование услуг связи на себя.По подсчетам главы SpaceX, Пентагону придется вложить свыше 120 миллионов долларов до конца года и еще 400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.Согласно имеющимся в распоряжении CNN документам, еще в июле командующий украинскими вооруженными силами генерал Валерий Залужный отправил Маску запрос на еще 8000 терминалов.Вместе с тем, Starlink является основным способом связи украинских воинских подразделений, которые не раз сообщали о масштабных перебоях в работе системы по всей линии фронта.При этом, около 85% уже переданных Украине терминалов Starlink были полностью или частично оплачены сторонними структурами, в том числе правительствами США и Польши.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://crimea.ria.ru/20221006/nado-slyshat-volyu-lyudey-novoe-zayavlenie-maska-o-vostoke-ukrainy-1124732468.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_e9c9ed257b2e546f010e89f8f557da74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), украина
Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи

СМИ: Маск просит Пентагон взять финансирование работы Starlink на Украине на себя

10:49 14.10.2022
 
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo Jae C. Hong
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава компании SpaceX Илон Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя финансовое обслуживание системы спутниковой связи Starlink, предоставленной Украине. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, Украине передали около 20 тысяч терминалов Starlink общей стоимостью 80 миллионов долларов. Илон Маск ранее заявил, что связанные с обслуживанием сети расходы компании к концу года превысят 100 миллионов долларов.
"Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно", - говорится в сообщении.
Маск обратился к Пентагону в сентябре, сообщив, что возглавляемая им компания "не в состоянии безвозмездно передавать новые или финансировать уже переданные Украине терминалы". В интересах правительства и армии Украины предприниматель просит военных взять финансирование услуг связи на себя.
По подсчетам главы SpaceX, Пентагону придется вложить свыше 120 миллионов долларов до конца года и еще 400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.
Согласно имеющимся в распоряжении CNN документам, еще в июле командующий украинскими вооруженными силами генерал Валерий Залужный отправил Маску запрос на еще 8000 терминалов.
Вместе с тем, Starlink является основным способом связи украинских воинских подразделений, которые не раз сообщали о масштабных перебоях в работе системы по всей линии фронта.
При этом, около 85% уже переданных Украине терминалов Starlink были полностью или частично оплачены сторонними структурами, в том числе правительствами США и Польши.
Илон Маск
6 октября, 10:01
Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб.
12:25Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации
12:11По обмену пленными в ЛНР вернулись 10 военнослужащих Народной милиции
11:59Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе
11:51Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине
11:34Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ
11:24В РФ дальнобойщиков поддержат субсидиями за потерю машин на Украине
11:09Где в Крыму отключат воду в пятницу
10:49Установлен срок завершения ремонта Крымского моста
10:49Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи
10:47Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:38Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума
10:34Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство
10:22СК сообщил о погибших в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
10:06В Босфорском проливе восстановлено судоходство – СМИ
09:41Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД
09:11Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
08:58В школах и садах Бахчисарая снова эвакуируют детей
08:49Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов
08:22Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
Лента новостейМолния