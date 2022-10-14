https://crimea.ria.ru/20221014/starlink-ukhodit-iz-ukrainy-kto-budet-finansirovat-rabotu-sistemy-svyazi-1124877863.html

Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи

Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Starlink уходит из Украины: кто будет финансировать работу системы связи

Глава компании SpaceX Илон Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя финансовое обслуживание системы спутниковой связи Starlink, предоставленной... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава компании SpaceX Илон Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя финансовое обслуживание системы спутниковой связи Starlink, предоставленной Украине. Об этом сообщает CNN.По данным издания, Украине передали около 20 тысяч терминалов Starlink общей стоимостью 80 миллионов долларов. Илон Маск ранее заявил, что связанные с обслуживанием сети расходы компании к концу года превысят 100 миллионов долларов.Маск обратился к Пентагону в сентябре, сообщив, что возглавляемая им компания "не в состоянии безвозмездно передавать новые или финансировать уже переданные Украине терминалы". В интересах правительства и армии Украины предприниматель просит военных взять финансирование услуг связи на себя.По подсчетам главы SpaceX, Пентагону придется вложить свыше 120 миллионов долларов до конца года и еще 400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.Согласно имеющимся в распоряжении CNN документам, еще в июле командующий украинскими вооруженными силами генерал Валерий Залужный отправил Маску запрос на еще 8000 терминалов.Вместе с тем, Starlink является основным способом связи украинских воинских подразделений, которые не раз сообщали о масштабных перебоях в работе системы по всей линии фронта.При этом, около 85% уже переданных Украине терминалов Starlink были полностью или частично оплачены сторонними структурами, в том числе правительствами США и Польши.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://crimea.ria.ru/20221006/nado-slyshat-volyu-lyudey-novoe-zayavlenie-maska-o-vostoke-ukrainy-1124732468.html

украина

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всу (вооруженные силы украины), украина