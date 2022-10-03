https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html

Илон Маск выступил за российский Крым

Илон Маск выступил за российский Крым - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Илон Маск выступил за российский Крым

Американский предприниматель Илон Маск представил свою идею урегулирования конфликта на Украине, а именно - проведение повторных референдумов в Донбассе под... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T22:26

2022-10-03T22:26

2022-10-03T22:31

крым

российская федерация (россия, рф)

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт -РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск представил свою идею урегулирования конфликта на Украине, а именно - проведение повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter. Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.После этого Маск провел новый опрос: "должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат ли они России или Украине". На данным момент "за" - 55 процентов, 45 - против.В ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал его в Twitter.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novykh-regionov-v-sostav-rf--1124701064.html

https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html

крым

российская федерация (россия, рф)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, российская федерация (россия, рф), в мире, украина