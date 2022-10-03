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Илон Маск выступил за российский Крым - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Илон Маск выступил за российский Крым
Илон Маск выступил за российский Крым - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Илон Маск выступил за российский Крым
Американский предприниматель Илон Маск представил свою идею урегулирования конфликта на Украине, а именно - проведение повторных референдумов в Донбассе под... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T22:26
2022-10-03T22:31
крым
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт -РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск представил свою идею урегулирования конфликта на Украине, а именно - проведение повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter. Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.После этого Маск провел новый опрос: "должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат ли они России или Украине". На данным момент "за" - 55 процентов, 45 - против.В ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал его в Twitter.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novykh-regionov-v-sostav-rf--1124701064.html
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
крым
российская федерация (россия, рф)
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крым, российская федерация (россия, рф), в мире, украина
Илон Маск выступил за российский Крым

Илон Маск предложил вариант мира между Россией и Украиной

22:26 03.10.2022 (обновлено: 22:31 03.10.2022)
 
© NASA/wikimedia.orgИлон Маск
Илон Маск
© NASA/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт -РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск представил свою идею урегулирования конфликта на Украине, а именно - проведение повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter.

Он перечислил четыре пункта и предложил пользователям высказать свое мнение по поводу этого проекта. План Маска предполагает проведение повторного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставление полуострову гарантий водоснабжения и закрепление за Украиной нейтрального статуса.

Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.
После этого Маск провел новый опрос: "должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат ли они России или Украине". На данным момент "за" - 55 процентов, 45 - против.
В ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал его в Twitter.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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