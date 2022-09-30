https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html

Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:35

владимир путин (политик)

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.Договор о принятии в состав России и образовании в стране нового субъекта от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.С инициативой немедленно провести референдумы к властям освобожденных регионов ранее обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область