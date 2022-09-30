Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:35
владимир путин (политик)
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677849_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_9a73dd5aa892f7314e893e9a627f1351.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.Договор о принятии в состав России и образовании в стране нового субъекта от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.С инициативой немедленно провести референдумы к властям освобожденных регионов ранее обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677849_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_c075e31bf87ca7cb5c53c5a7fff24382.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

Путин подписал договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

16:00 30.09.2022 (обновлено: 16:35 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.
Договор о принятии в состав России и образовании в стране нового субъекта от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям освобожденных регионов ранее обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
15:23
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхВладимир Путин (политик)ПолитикаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
16:22Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
16:14На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
16:00Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
15:55Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке"
15:52В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор
15:44РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин
15:37Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
15:33Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
15:23"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
15:02Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля
14:39Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека
14:29ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"
14:19Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
14:12Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS
14:01В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС
13:45Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт
13:14Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек
13:04ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков
12:55"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление
Лента новостейМолния