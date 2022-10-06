https://crimea.ria.ru/20221006/nado-slyshat-volyu-lyudey-novoe-zayavlenie-maska-o-vostoke-ukrainy-1124732468.html

Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины

Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины

Американский миллиардер Илон Маск призвал уважать волю большинства жителей восточных регионов Украины, которые предпочитают Россию. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T10:01

2022-10-06T10:01

2022-10-06T10:01

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Американский миллиардер Илон Маск призвал уважать волю большинства жителей восточных регионов Украины, которые предпочитают Россию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте."Если вы считаете, что воля народа имеет значение, в любом конкретном регионе конфликта мы должны поддерживать волю живущих там людей. Большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию", — написал бизнесмен в ответ на критику его плана по мирному решению конфликта со стороны сенатора Линдси Грэму.Ранее Илон Маск изложил свое видение урегулирования ситуации на Украине. В частности, он обозначил четыре ключевых пункта: Крым должен остаться в составе России; Крымскому полуострову должно быть гарантировано водоснабжение; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус.В Кремле позитивно оценили инициативы американского предпринимателя по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, поскольку "многие идеи заслуживают внимания", однако что касается вопроса повторных референдумов, то жители регионов уже высказали свою позицию.

https://crimea.ria.ru/20221005/politolog-raskryl-podopleku-initsiativ-ilona-maska-po-ukraine-1124717431.html

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сша, мнения, украина