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План Маска по Украине – как отреагировал Кремль - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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План Маска по Украине – как отреагировал Кремль
План Маска по Украине – как отреагировал Кремль - РИА Новости Крым, 04.10.2022
План Маска по Украине – как отреагировал Кремль
Кремль позитивно оценивает инициативы американского предпринимателя Илона Маска по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T14:21
2022-10-04T14:21
дмитрий песков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кремль позитивно оценивает инициативы американского предпринимателя Илона Маска по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Весьма позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Там многие идеи заслуживают внимания", - сказал представитель Кремля журналистам.Что касается повторных референдумов в новообразованных субъектах РФ, Песков отметил, что их жители уже высказали свою позицию.Песков также отметил, что "инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, прибалтийских республиках".Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Свои предложения Макс выставил на голосование в Twitter. Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.
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дмитрий песков, в мире
План Маска по Украине – как отреагировал Кремль

Песков назвал позитивным поиск Маском путей урегулирования ситуации вокруг Украины

14:21 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кремль позитивно оценивает инициативы американского предпринимателя Илона Маска по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Весьма позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Там многие идеи заслуживают внимания", - сказал представитель Кремля журналистам.
Что касается повторных референдумов в новообразованных субъектах РФ, Песков отметил, что их жители уже высказали свою позицию.
Илон Маск
Вчера, 22:26
Илон Маск выступил за российский Крым
"С другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость задумываться, разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение (президента Украины Владимира) Зеленского о невозможности переговоров с Владимиром Путиным", - констатировал он.
Песков также отметил, что "инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, прибалтийских республиках".
Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
Свои предложения Макс выставил на голосование в Twitter. Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.
 
Дмитрий ПесковВ мире
 
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