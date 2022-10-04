https://crimea.ria.ru/20221004/plan-maska-po-ukraine--kak-otreagiroval-kreml-1124713051.html

План Маска по Украине – как отреагировал Кремль

План Маска по Украине – как отреагировал Кремль - РИА Новости Крым, 04.10.2022

План Маска по Украине – как отреагировал Кремль

Кремль позитивно оценивает инициативы американского предпринимателя Илона Маска по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T14:21

2022-10-04T14:21

2022-10-04T14:21

дмитрий песков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кремль позитивно оценивает инициативы американского предпринимателя Илона Маска по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Весьма позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Там многие идеи заслуживают внимания", - сказал представитель Кремля журналистам.Что касается повторных референдумов в новообразованных субъектах РФ, Песков отметил, что их жители уже высказали свою позицию.Песков также отметил, что "инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, прибалтийских республиках".Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Свои предложения Макс выставил на голосование в Twitter. Голоса пользователей распределились примерно поровну: поддержали идею 50,1% участников опроса, против высказались 49,9%.

https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, в мире