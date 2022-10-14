https://crimea.ria.ru/20221014/ilon-mask-nazval-prichinu-otklyucheniya-starlink-na-ukraine-1124879555.html
Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине
Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине
Решение прекратить оплачивать работу спутниковой связи Starlink на Украине связано с заявлением посла этой страны в Германии Андрея Мельника. Так пояснил свое... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T11:51
2022-10-14T11:51
2022-10-14T11:56
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Решение прекратить оплачивать работу спутниковой связи Starlink на Украине связано с заявлением посла этой страны в Германии Андрея Мельника. Так пояснил свое решение предприниматель Илон Маск.В начале октября основатель SpaceX представил в социальных сетях собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Основными пунктами стали сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", и проведение повторных референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях при участии наблюдателей ООН.Его заявление вызвало бурю негодования у украинских политиков и подписчиков. Посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе в нецензурной форме предложил Маску "убираться к черту".Решение перестать покрывать расходы на обслуживание системы спутниковой связи Starlink было озвучено спустя несколько дней после резкого высказывания политика. Маск пояснил, что Украине было передано около 20 тысяч спутников, что стоило компании около 80 миллионов долларов, а к концу года сумма затрат превысит 100 миллионов долларов.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://crimea.ria.ru/20221014/starlink-ukhodit-iz-ukrainy-kto-budet-finansirovat-rabotu-sistemy-svyazi-1124877863.html
https://crimea.ria.ru/20221006/nado-slyshat-volyu-lyudey-novoe-zayavlenie-maska-o-vostoke-ukrainy-1124732468.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, украина
Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине
Маск об отключении Starlink на Украине: последовал совету посла этой страны в Германии
11:51 14.10.2022 (обновлено: 11:56 14.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Решение прекратить оплачивать работу спутниковой связи Starlink на Украине связано с заявлением посла этой страны в Германии Андрея Мельника. Так пояснил свое решение предприниматель Илон Маск.
В начале октября основатель SpaceX представил в социальных сетях собственное видение
урегулирования конфликта на Украине. Основными пунктами стали сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", и проведение повторных референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях при участии наблюдателей ООН.
Его заявление вызвало бурю негодования у украинских политиков и подписчиков. Посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе в нецензурной форме предложил Маску "убираться к черту".
"Мы всего лишь следуем его совету", – ответил Маск в Twitter на пост журналиста украинского издания Kyiv Post.
Решение перестать покрывать расходы на обслуживание системы спутниковой связи Starlink было озвучено
спустя несколько дней после резкого высказывания политика. Маск пояснил, что Украине было передано около 20 тысяч спутников, что стоило компании около 80 миллионов долларов, а к концу года сумма затрат превысит 100 миллионов долларов.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.