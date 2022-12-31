https://crimea.ria.ru/20221231/v-rossii-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-bespilotnoy-aviatsii-do-2030-goda--1126226353.html
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 31.12.2022
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T15:17
2022-12-31T15:17
2022-12-31T15:17
владимир путин (политик)
правительство россии
армия и флот
россия
беспилотник
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125373289_0:84:2508:1495_1920x0_80_0_0_981d35e823007c57a98e5e2369a1deb7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.Правительству предстоит образовать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решения задач, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотной авиации. Срок выполнения поручения – 15 февраля 2023 года.До 1 апреля кабмин должен разработать и согласовать план госзаказа на беспилотные авиасистемы отечественного производства на период до 2030 года, предусматривающий увеличение объема поставок беспилотников гражданского и специального назначения.Кроме того, правительству совместно с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО России и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их перемещениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиМинобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемыНазвана главная угроза для Крыма
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125373289_284:0:2508:1668_1920x0_80_0_0_481c43433037879bb4980436fbcb33b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), правительство россии, армия и флот, россия, беспилотник, новости
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Правительству предстоит образовать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решения задач, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотной авиации. Срок выполнения поручения – 15 февраля 2023 года.
"Правительству также поручено утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определив в ней приоритетные направления развития этой отрасли; ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем, в том числе в части оценки спроса на услуги и оборудование; ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации и другие пункты", - говорится на сайте Кремля.
До 1 апреля кабмин должен разработать и согласовать план госзаказа на беспилотные авиасистемы отечественного производства на период до 2030 года, предусматривающий увеличение объема поставок беспилотников гражданского и специального назначения.
Кроме того, правительству совместно с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО России и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их перемещениями.
Читайте также на РИА Новости Крым: