Рейтинг@Mail.ru
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221231/v-rossii-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-bespilotnoy-aviatsii-do-2030-goda--1126226353.html
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 31.12.2022
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T15:17
2022-12-31T15:17
владимир путин (политик)
правительство россии
армия и флот
россия
беспилотник
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125373289_0:84:2508:1495_1920x0_80_0_0_981d35e823007c57a98e5e2369a1deb7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.Правительству предстоит образовать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решения задач, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотной авиации. Срок выполнения поручения – 15 февраля 2023 года.До 1 апреля кабмин должен разработать и согласовать план госзаказа на беспилотные авиасистемы отечественного производства на период до 2030 года, предусматривающий увеличение объема поставок беспилотников гражданского и специального назначения.Кроме того, правительству совместно с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО России и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их перемещениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиМинобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемыНазвана главная угроза для Крыма
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125373289_284:0:2508:1668_1920x0_80_0_0_481c43433037879bb4980436fbcb33b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), правительство россии, армия и флот, россия, беспилотник, новости
В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

15:17 31.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСпецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Спецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Правительству предстоит образовать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решения задач, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотной авиации. Срок выполнения поручения – 15 февраля 2023 года.
"Правительству также поручено утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определив в ней приоритетные направления развития этой отрасли; ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем, в том числе в части оценки спроса на услуги и оборудование; ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации и другие пункты", - говорится на сайте Кремля.
До 1 апреля кабмин должен разработать и согласовать план госзаказа на беспилотные авиасистемы отечественного производства на период до 2030 года, предусматривающий увеличение объема поставок беспилотников гражданского и специального назначения.
Кроме того, правительству совместно с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО России и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их перемещениями.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы
Названа главная угроза для Крыма
 
Владимир Путин (политик)Правительство РоссииАрмия и флотРоссияБеспилотникНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Топ-10 самых читаемых новостей 2022 года
16:31Из украинского плена возвращены 82 российских военных
16:25Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий
16:12Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
16:03Где и как проведут крымчане Новый год и выходные – опрос 2:04
15:27Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии
15:17В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
14:51Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января
14:45Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
13:56Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных
13:25Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым
13:04Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима
12:51Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
12:26В ЛНР ликвидировали агента СБУ
11:31Как работает Керченская переправа 31 декабря
11:17Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
10:50COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря
10:40В России расширили "дорожную пятилетку"
10:20Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности
09:43Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
Лента новостейМолния