Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
Правительство проверит расходование бюджетных средств, выделяемых на нужды СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе спецоперации", - сообщил он.
По словам Мишустина, исполнители гособоронзаказа получили возможность использовать весь технологический потенциал, в том числе благодаря частичной или полной расконсервации мощностей и объектов. А регионы теперь имеют право закупать беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и передавать их в Вооруженные силы.
На расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Начать необходимо с модернизации системы военных комиссариатов, отметил он. Также глава государства поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.
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