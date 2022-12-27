https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html

Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги

Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги

Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T17:02

2022-12-27T17:02

2022-12-27T17:02

сво

михаил мишустин

армия и флот

правительство россии

частичная мобилизация

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.По словам Мишустина, исполнители гособоронзаказа получили возможность использовать весь технологический потенциал, в том числе благодаря частичной или полной расконсервации мощностей и объектов. А регионы теперь имеют право закупать беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и передавать их в Вооруженные силы.На расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Начать необходимо с модернизации системы военных комиссариатов, отметил он. Также глава государства поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогнозПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20221221/kollegiya-minoborony-glavnoe-iz-zayavleniy-putina-i-shoygu-1126062302.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, михаил мишустин, армия и флот, правительство россии, частичная мобилизация, министерство обороны рф