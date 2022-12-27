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Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T17:02
2022-12-27T17:02
сво
михаил мишустин
армия и флот
правительство россии
частичная мобилизация
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.По словам Мишустина, исполнители гособоронзаказа получили возможность использовать весь технологический потенциал, в том числе благодаря частичной или полной расконсервации мощностей и объектов. А регионы теперь имеют право закупать беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и передавать их в Вооруженные силы.На расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Начать необходимо с модернизации системы военных комиссариатов, отметил он. Также глава государства поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогнозПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20221221/kollegiya-minoborony-glavnoe-iz-zayavleniy-putina-i-shoygu-1126062302.html
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сво, михаил мишустин, армия и флот, правительство россии, частичная мобилизация, министерство обороны рф
Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги

Правительство проверит расходование бюджетных средств, выделяемых на нужды СВО

17:02 27.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения
Боеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правительство планирует провести проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе спецоперации", - сообщил он.
По словам Мишустина, исполнители гособоронзаказа получили возможность использовать весь технологический потенциал, в том числе благодаря частичной или полной расконсервации мощностей и объектов. А регионы теперь имеют право закупать беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и передавать их в Вооруженные силы.
На расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Начать необходимо с модернизации системы военных комиссариатов, отметил он. Также глава государства поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.
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СВОМихаил МишустинАрмия и флотПравительство РоссииЧастичная мобилизацияМинистерство обороны РФ
 
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