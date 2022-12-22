https://crimea.ria.ru/20221222/putin-nazval-prichiny-i-zadachi-svo-na-ukraine-1126088326.html

Путин назвал причины и задачи СВО на Украине

Путин назвал причины и задачи СВО на Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Путин назвал причины и задачи СВО на Украине

Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T20:09

2022-12-22T20:09

2022-12-22T20:27

владимир путин (политик)

сво

россия

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в мире

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил президент Владимир Путин."Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал Путин журналистам.Именно поэтому у РФ "не было никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля этого года", сказал он.Путин с сожалением констатировал, что народы России и Украины удалось разобщить."Несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot >>По словам президента, Россия стремится не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить его. Он добавил, что все конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. И Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. "Это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно", - заметил Путин. По оценке российского лидера,военно-промышленный комплекс Украины "близок к исчерпанию""Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день снарядов мы тратим, это большие цифры. Но разница между нами и тем, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет", - сказал он.Путин также прокомментировал поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot, что ранее подтвердил американский лидер Джо Байден. Это затягивание конфликта, заявил президент."Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поразила 1300 критически важных объектов УкраиныКирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваЗапад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США

https://crimea.ria.ru/20221221/kollegiya-minoborony-glavnoe-iz-zayavleniy-putina-i-shoygu-1126062302.html

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владимир путин (политик), сво, россия, украина, в мире, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)