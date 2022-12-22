Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал причины и задачи СВО на Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221222/putin-nazval-prichiny-i-zadachi-svo-na-ukraine-1126088326.html
Путин назвал причины и задачи СВО на Украине
Путин назвал причины и задачи СВО на Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Путин назвал причины и задачи СВО на Украине
Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T20:09
2022-12-22T20:27
владимир путин (политик)
сво
россия
украина
в мире
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126088172_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_83ad2a262ea961e8793cefdf73615ef1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил президент Владимир Путин."Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал Путин журналистам.Именно поэтому у РФ "не было никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля этого года", сказал он.Путин с сожалением констатировал, что народы России и Украины удалось разобщить."Несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot &gt;&gt;По словам президента, Россия стремится не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить его. Он добавил, что все конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. И Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. "Это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно", - заметил Путин. По оценке российского лидера,военно-промышленный комплекс Украины "близок к исчерпанию""Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день снарядов мы тратим, это большие цифры. Но разница между нами и тем, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет", - сказал он.Путин также прокомментировал поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot, что ранее подтвердил американский лидер Джо Байден. Это затягивание конфликта, заявил президент."Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поразила 1300 критически важных объектов УкраиныКирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваЗапад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
https://crimea.ria.ru/20221221/kollegiya-minoborony-glavnoe-iz-zayavleniy-putina-i-shoygu-1126062302.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126088172_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6f4b9404622ff69be1641bd44129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сво, россия, украина, в мире, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Путин назвал причины и задачи СВО на Украине

Путин: задача России – защита людей, считающих себя частью русского народа и культуры

20:09 22.12.2022 (обновлено: 20:27 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении
Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил президент Владимир Путин.
"Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал Путин журналистам.
Именно поэтому у РФ "не было никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля этого года", сказал он.
Путин с сожалением констатировал, что народы России и Украины удалось разобщить.
"Несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot >>
По словам президента, Россия стремится не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить его.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен, и чем быстрее, тем лучше", - сказал президент.

Он добавил, что все конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. И Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
"Это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно", - заметил Путин.
По оценке российского лидера,военно-промышленный комплекс Украины "близок к исчерпанию"
"Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день снарядов мы тратим, это большие цифры. Но разница между нами и тем, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет", - сказал он.
Путин также прокомментировал поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot, что ранее подтвердил американский лидер Джо Байден. Это затягивание конфликта, заявил президент.
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 17:16
Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
Владимир Путин (политик)СВОРоссияУкраинаВ миреАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Главные новости Крыма: 22 декабря
21:16Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
21:07Путин подвел итоги года: основные тезисы
20:34Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
20:09Путин назвал причины и задачи СВО на Украине
20:02Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос
19:37Как повлиять на управляющую компанию
19:25В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали
19:15Путин оценил экономическую ситуацию в России
18:55В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
18:34Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках
18:24В Херсонской области погиб глава поселка Любимовка
17:56Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн
17:24Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
17:03Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
16:24Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
16:23Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
15:59В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи
15:41В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина
15:27Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
Лента новостейМолния