https://crimea.ria.ru/20221222/zapad-natselen-na-voynu--antonov-o-vizite-zelenskogo-v-ssha-1126070908.html
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T10:09
2022-12-22T10:09
2022-12-22T10:55
политика
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анатолий антонов
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы", — сказал Антонов.По его словам, Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".Посол подчеркнул, что Москва на всех уровнях неоднократно пыталась "воззвать к здравому смыслу" и указывала на недопустимость провокационных действий Вашингтона."Мы подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить", - заявил он.Ответственность за развязывание украинского конфликта в 2014 году лежит на Соединенных Штатах, отметил Антонов, и "все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает, бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины".Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом в среду вечером. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последних нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей. В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы PatriotЭксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на УкраинеЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
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политика, в мире, анатолий антонов, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, сша, сво, россия
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
Посол России Антонов заявил, что Киев и Вашингтон не хотят мира
10:09 22.12.2022 (обновлено: 10:55 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы", — сказал Антонов.
По его словам, Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".
"Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы. Российская позиция была неоднократно озвучена президентом России", — считает он.
Посол подчеркнул, что Москва на всех уровнях неоднократно пыталась "воззвать к здравому смыслу" и указывала на недопустимость провокационных действий Вашингтона.
"Мы подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить", - заявил он.
Ответственность за развязывание украинского конфликта в 2014 году лежит на Соединенных Штатах, отметил Антонов, и "все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает, бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины".
"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук. Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны", - заключил он.
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом в среду вечером. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последних нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей. В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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