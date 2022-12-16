https://crimea.ria.ru/20221216/ekspert-otsenil-veroyatnost-zimney-pauzy-v-konflikte-na-ukraine-1125910234.html

Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине

Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине

Зимней паузы в украинском конфликте не будет, все говорит о том, что российские войска готовятся к решительным действиям в ближайшее время. Такое мнение... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T03:29

2022-12-16T03:29

2022-12-16T03:29

радио "спутник в крыму"

сво

вооруженные силы россии

украина

мнения

армия и флот

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Зимней паузы в украинском конфликте не будет, все говорит о том, что российские войска готовятся к решительным действиям в ближайшее время. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, ситуация и происходящие события говорят о том, что "назревает что-то решительное"."Совершенно бессмысленно было бы проводить частичную мобилизацию, готовить столько людей, подтаскивать туда новую технику, запускать производство (вооружений и боеприпасов – ред.) для того, чтобы просто "сушить весла" всю зиму. Думаю, что-то все-таки будет и достаточно масштабное. Когда – это Генштаб знает. Увидим. Думаю, этого стоит ожидать где-то в середине зимы", – пояснил политолог.Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс выразил мнение, что затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и их западных союзников. По его словам, Киев утомлена тяжелыми боями, и с военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Однако страна страдает от нехватки энергоресурсов Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 годаКогда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаКремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев

https://crimea.ria.ru/20221214/udar-po-kolonnam-voyska-rf-sorvali-perebrosku-rezervov-vsu-v-donbass-1125884282.html

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сво, вооруженные силы россии, украина, мнения, армия и флот, андрей никифоров