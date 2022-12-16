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Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине
Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине
Зимней паузы в украинском конфликте не будет, все говорит о том, что российские войска готовятся к решительным действиям в ближайшее время. Такое мнение... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T03:29
2022-12-16T03:29
радио "спутник в крыму"
сво
вооруженные силы россии
украина
мнения
армия и флот
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Зимней паузы в украинском конфликте не будет, все говорит о том, что российские войска готовятся к решительным действиям в ближайшее время. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, ситуация и происходящие события говорят о том, что "назревает что-то решительное"."Совершенно бессмысленно было бы проводить частичную мобилизацию, готовить столько людей, подтаскивать туда новую технику, запускать производство (вооружений и боеприпасов – ред.) для того, чтобы просто "сушить весла" всю зиму. Думаю, что-то все-таки будет и достаточно масштабное. Когда – это Генштаб знает. Увидим. Думаю, этого стоит ожидать где-то в середине зимы", – пояснил политолог.Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс выразил мнение, что затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и их западных союзников. По его словам, Киев утомлена тяжелыми боями, и с военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Однако страна страдает от нехватки энергоресурсов Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 годаКогда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаКремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев
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сво, вооруженные силы россии, украина, мнения, армия и флот, андрей никифоров
Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине

Политолог Никифоров пояснил, почему зимней паузы в конфликте на Украине не будет

03:29 16.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкЭксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине
Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Зимней паузы в украинском конфликте не будет, все говорит о том, что российские войска готовятся к решительным действиям в ближайшее время. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.

"Не сомневаюсь, что будут продолжаться целенаправленные действия, чтобы как можно скорее снять угрозу массированных обстрелов Донецка. В данном случае погода, конечно, является важным фактором, но все-таки не она будет определять характер этих действий. Она может препятствовать или способствовать, но в любом случае боевые действия будут осуществляться, потому что с конфликтом надо заканчивать и как можно скорее", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

По мнению Никифорова, ситуация и происходящие события говорят о том, что "назревает что-то решительное".
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"Совершенно бессмысленно было бы проводить частичную мобилизацию, готовить столько людей, подтаскивать туда новую технику, запускать производство (вооружений и боеприпасов – ред.) для того, чтобы просто "сушить весла" всю зиму. Думаю, что-то все-таки будет и достаточно масштабное. Когда – это Генштаб знает. Увидим. Думаю, этого стоит ожидать где-то в середине зимы", – пояснил политолог.
Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс выразил мнение, что затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и их западных союзников. По его словам, Киев утомлена тяжелыми боями, и с военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Однако страна страдает от нехватки энергоресурсов Европы.
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Радио "Спутник в Крыму"СВОВооруженные силы РоссииУкраинаМненияАрмия и флотАндрей Никифоров
 
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Заголовок открываемого материала
03:29Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине
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