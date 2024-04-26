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ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель

ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 26.04.2024

ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель

Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T11:27

2024-04-26T11:27

2024-04-26T11:31

роман старовойт

курская область

новости

газоснабжение

электроэнергия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба и нарушено электроснабжение – в селе частично нет света.Как только позволит обстановка, аварийные бригады начнут восстановление энергоснабжения в населенном пункте.Губернатор отметил, что в селе продолжается подомовой обход и пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.Накануне ВСУ нанесли удар по жилому сектору Токмака. После прямого попадания была разрушена часть многоквартирного жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших, под обломками здания может находиться еще один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двоеРебенок ранен при ударе ВСУ по ТаврийскуВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое

курская область

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роман старовойт, курская область, новости, газоснабжение, электроэнергия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу