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ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель
ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 26.04.2024
ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель
Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T11:27
2024-04-26T11:27
2024-04-26T11:31
роман старовойт
курская область
новости
газоснабжение
электроэнергия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба и нарушено электроснабжение – в селе частично нет света.Как только позволит обстановка, аварийные бригады начнут восстановление энергоснабжения в населенном пункте.Губернатор отметил, что в селе продолжается подомовой обход и пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.Накануне ВСУ нанесли удар по жилому сектору Токмака. После прямого попадания была разрушена часть многоквартирного жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших, под обломками здания может находиться еще один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двоеРебенок ранен при ударе ВСУ по ТаврийскуВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое
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роман старовойт, курская область, новости, газоснабжение, электроэнергия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель
ВСУ выпустили 11 снарядов по селу в Курской области – погиб мирный житель
11:27 26.04.2024 (обновлено: 11:31 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов, – написал в своем Telegram-канале Старовойт. – Погиб местный житель".
Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба и нарушено электроснабжение – в селе частично нет света.
Как только позволит обстановка, аварийные бригады начнут восстановление энергоснабжения в населенном пункте.
Губернатор отметил, что в селе продолжается подомовой обход и пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.
Накануне ВСУ нанесли удар по жилому сектору Токмака. После прямого попадания была разрушена часть многоквартирного жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших
, под обломками здания может находиться еще один человек.
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