https://crimea.ria.ru/20240426/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-zhilogo-doma-v-tokmake-vozroslo-do-chetyrekh-1136871290.html
Число пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырех - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Число пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле украинских боевиков по жилому дому в Токмаке возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T08:52
2024-04-26T08:52
2024-04-26T08:54
токмак
новости
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136871421_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_e448b835b46e03d1d71b9237bcf473f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обстреле украинских боевиков по жилому дому в Токмаке возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу утром.Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию, так как под завалами может находиться еще один человек, добавил губернатор.Все подразделения укомплектованы и обеспечены всем необходимым, помощь оказывают бригады спасателей Пензенской области.Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома.ВСУ нанесли удар по жилому массиву накануне вечером. Предварительно сообщалось о как минимум трех пострадавших.Это уже не первый прицельный удар по жилому сектору города. Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток. После их завершения власти сообщили, что погибли 16 человек, еще 28 пострадали.Администрация Токмака составила списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской областиРебенок ранен при ударе ВСУ по ТаврийскуВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое
токмак
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136871421_40:0:1280:930_1920x0_80_0_0_fd6b854159f975c03441488975b04c91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, новости, евгений балицкий, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Число пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырех
Под завалами разрушенного дома в Токмаке могут оставаться люди – Балицкий
08:52 26.04.2024 (обновлено: 08:54 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обстреле украинских боевиков по жилому дому в Токмаке возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу утром.
"В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали 4 человека", – написал в своем Telegram-канале Балицкий. – Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести".
Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию, так как под завалами может находиться еще один человек, добавил губернатор.
Все подразделения укомплектованы и обеспечены всем необходимым, помощь оказывают бригады спасателей Пензенской области.
Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома.
ВСУ нанесли удар по жилому массиву накануне вечером
. Предварительно сообщалось о как минимум трех пострадавших.
Это уже не первый прицельный удар по жилому сектору города. Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения
в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток. После их завершения власти сообщили, что погибли 16 человек
, еще 28 пострадали.
Администрация Токмака составила списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.
Читайте также на РИА Новости Крым: