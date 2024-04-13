https://crimea.ria.ru/20240413/udar-vsu-po-tokmaku--razrusheno-tri-mnogokvartirnykh-doma-1136520701.html
Удар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных дома
Удар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных дома - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Удар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных дома
Три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T10:08
2024-04-13T10:08
2024-04-13T10:10
токмак
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар, сообщает официальный Telegram-канал администрации Токмакского муниципального округа.Уточняется, что среди мирных жителей есть погибшие, среди которых дети.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что среди погибших один ребенок, а также десятки тяжело раненных.По словам главы региона, всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской областиПогибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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токмак, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область, происшествия, новости
Удар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных дома
В результате атаки ВСУ на Токмак повреждены три многоквартирных дома
10:08 13.04.2024 (обновлено: 10:10 13.04.2024)