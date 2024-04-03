https://crimea.ria.ru/20240403/pogibshuyu-sotrudnitsu-izbirkoma-v-berdyanske-nagradili-ordenom-muzhestva-1136265198.html

Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества

Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елену Ильину, погибшую в результате... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T18:31

2024-04-03T18:31

2024-04-03T18:31

владимир путин (политик)

награды

орден мужества

бердянск

запорожская область

теракт

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елену Ильину, погибшую в результате теракта в Запорожской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Губернатор области Евгений Балицкий отметил, что Елена Ильина погибла в спланированном киевскими нацистами террористическом акте, до конца оставшись верной своему долгу – построению мирной жизни в регионе."Я благодарю семью Елены Валерьевны – сильных, смелых духом людей, которые, столкнувшись с большим горем, не отступили и стали еще сильнее в своем желании работать на благо Запорожской области. Орден Мужества будет передан семье Елены Валерьевны Ильиной, а ее имя войдет в историю Запорожской области", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Женщина погибла 6 марта результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Она скончалась в больнице от полученных ранений. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте.В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновниковСпецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), награды, орден мужества, бердянск, запорожская область, теракт, общество, новости