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Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества
Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елену Ильину, погибшую в результате... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T18:31
2024-04-03T18:31
владимир путин (политик)
награды
орден мужества
бердянск
запорожская область
теракт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елену Ильину, погибшую в результате теракта в Запорожской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Губернатор области Евгений Балицкий отметил, что Елена Ильина погибла в спланированном киевскими нацистами террористическом акте, до конца оставшись верной своему долгу – построению мирной жизни в регионе."Я благодарю семью Елены Валерьевны – сильных, смелых духом людей, которые, столкнувшись с большим горем, не отступили и стали еще сильнее в своем желании работать на благо Запорожской области. Орден Мужества будет передан семье Елены Валерьевны Ильиной, а ее имя войдет в историю Запорожской области", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Женщина погибла 6 марта результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Она скончалась в больнице от полученных ранений. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте.В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновниковСпецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области
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владимир путин (политик), награды, орден мужества, бердянск, запорожская область, теракт, общество, новости
Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества

Путин наградил орденом Мужества погибшую при теракте сотрудницу избиркома в Бердянске

18:31 03.04.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПогибшую сотрудницу избиркома в Бердянске Ильину Елену Валерьевну наградили орденом Мужества
Погибшую сотрудницу избиркома в Бердянске Ильину Елену Валерьевну наградили орденом Мужества
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елену Ильину, погибшую в результате теракта в Запорожской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну – члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №260, Запорожская область (посмертно)", – говорится в документе.
Губернатор области Евгений Балицкий отметил, что Елена Ильина погибла в спланированном киевскими нацистами террористическом акте, до конца оставшись верной своему долгу – построению мирной жизни в регионе.
"Я благодарю семью Елены Валерьевны – сильных, смелых духом людей, которые, столкнувшись с большим горем, не отступили и стали еще сильнее в своем желании работать на благо Запорожской области. Орден Мужества будет передан семье Елены Валерьевны Ильиной, а ее имя войдет в историю Запорожской области", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Женщина погибла 6 марта результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Она скончалась в больнице от полученных ранений. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте.
В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.
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Владимир Путин (политик)НаградыОрден МужестваБердянскЗапорожская областьТерактОбществоНовости
 
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