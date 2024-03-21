https://crimea.ria.ru/20240321/gotovil-terakty-protiv-voennykh-rossiyanin-zaderzhan-v-belgorodskoy-oblasti-1135891229.html

Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области

Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области

Россиянин задержан в Белгородской области по подозрению в совершении терактов против военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T12:20

2024-03-21T12:20

2024-03-21T12:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

белгородская область

происшествия

безопасность

новости

русский добровольческий корпус

антитеррор

терроризм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2ca32931a2316e73bd39537f894ab5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Белгородской области по подозрению в совершении терактов против военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.По информации спецслужб, у подозреваемого было изъято взрывное устройство, которое он собирался дистанционно взорвать в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, а также покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.В четверг стало также известно о задержании двух местных жителей в Мариуполе, в отношении которых ФСБ возбуждены два уголовных дела. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, безопасность, новости, русский добровольческий корпус, антитеррор, терроризм, новости