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Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области
Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области
Россиянин задержан в Белгородской области по подозрению в совершении терактов против военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T12:20
2024-03-21T12:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
белгородская область
происшествия
безопасность
новости
русский добровольческий корпус
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Белгородской области по подозрению в совершении терактов против военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.По информации спецслужб, у подозреваемого было изъято взрывное устройство, которое он собирался дистанционно взорвать в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, а также покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.В четверг стало также известно о задержании двух местных жителей в Мариуполе, в отношении которых ФСБ возбуждены два уголовных дела. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, безопасность, новости, русский добровольческий корпус, антитеррор, терроризм, новости
Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области

ФСБ задержала россиянина по подозрению в подготовке терактов против военных

12:20 21.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Белгородской области по подозрению в совершении терактов против военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность россиянина, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", - говорится в сообщении ФСБ.
По информации спецслужб, у подозреваемого было изъято взрывное устройство, которое он собирался дистанционно взорвать в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, а также покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.
В четверг стало также известно о задержании двух местных жителей в Мариуполе, в отношении которых ФСБ возбуждены два уголовных дела. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Белгородская областьПроисшествияБезопасностьНовостиРусский добровольческий корпусАнтитеррорТерроризмНовости
 
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