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В Ялте перекроют дороги и будут стрелять
В Ялте перекроют дороги и будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Ялте перекроют дороги и будут стрелять
29 ноября в Ялте пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:28
2024-11-25T11:28
2024-11-25T11:28
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 29 ноября в Ялте пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале."29 ноября с 10:00 до 17:00 на территории региона в поселке Никита (Массандра) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", - говорится в сообщении.Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения, уточнила Павленко.Мэр предупредила, что фото- и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены и призвала жителей и гостей города соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Ранее антитеррористические учения с применением средств имитации и холостой стрельбы, а также эвакуацией населения прошли в Черноморском районе.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
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ялта, учения, новости крыма, крым, ограничение движения, янина павленко, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте перекроют дороги и будут стрелять
В Ялте пройдут антитеррористические учения со стрельбой и эвакуацией населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 29 ноября в Ялте пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
"29 ноября с 10:00 до 17:00 на территории региона в поселке Никита (Массандра) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет ограничено движение автомобилей по улице Никитский спуск - от трассы Симферополь-Алушта-Ялта до арки въезда в Никитский Ботанический сад. Временно будет перекрыто движения по ряду улиц поселка Никита, добавила мэр Ялты.
Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения, уточнила Павленко.
Мэр предупредила, что фото- и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены и призвала жителей и гостей города соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Ранее антитеррористические учения
с применением средств имитации и холостой стрельбы, а также эвакуацией населения прошли в Черноморском районе.
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