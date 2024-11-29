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В Ялте перекроют дороги и будут стрелять

В Ялте перекроют дороги и будут стрелять - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В Ялте перекроют дороги и будут стрелять

В пятницу в Ялте пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T06:51

2024-11-29T06:51

2024-11-29T06:51

ялта

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янина павленко

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Ялте пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале."29 ноября с 10:00 до 17:00 на территории региона в поселке Никита (Массандра) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", – говорится в сообщении."Кроме того, будет ограничено движение автомобилей по улице Никитский спуск – от трассы Симферополь – Алушта – Ялта до арки въезда в Никитский Ботанический сад. Временно будет перекрыто движения по ряду улиц поселка Никита", – добавила мэр Ялты.Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения, уточнила Павленко.Мэр предупредила, что фото- и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены и призвала жителей и гостей города соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Ранее антитеррористические учения с применением средств имитации и холостой стрельбы, а также эвакуацией населения прошли в Черноморском районе.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, учения, новости крыма, крым, ограничение движения, янина павленко, безопасность республики крым и севастополя