https://crimea.ria.ru/20241125/v-sevastopole-u-priezzhey-iz-vladivostoka-nashli-370-grammov-narkotikov-1142106543.html

В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков

В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков

В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и их распространении через... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T11:39

2024-11-25T11:39

2024-11-25T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и их распространении через закладки. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю.По информации полиции, девушка является уроженкой Владивостока. А Севастополе она арендовала квартиру.По версии следствия, девушка, работая на нелегальный онлайн-магазин, действовала по указаниям неизвестного куратора. Она забрала из тайника оптовую партию запрещенных веществ, которые должна была расфасовать на мелкие части и затем сбыть бесконтактным способом.Девушка успела оборудовать одну закладку. В этот момент ее и задержали правоохранители."Полицейские изъяли из схрона полимерный сверток, содержащий около 60 г наркотического средства альфа-PVP. Всего стражи правопорядка обнаружили свыше 370 граммов наркотиков", - уточняют в полиции.В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".Сейчас девушка находится под домашним арестом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницуСевастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосолиГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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