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В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков
В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков
В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и их распространении через... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:39
2024-11-25T11:39
2024-11-25T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и их распространении через закладки. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю.По информации полиции, девушка является уроженкой Владивостока. А Севастополе она арендовала квартиру.По версии следствия, девушка, работая на нелегальный онлайн-магазин, действовала по указаниям неизвестного куратора. Она забрала из тайника оптовую партию запрещенных веществ, которые должна была расфасовать на мелкие части и затем сбыть бесконтактным способом.Девушка успела оборудовать одну закладку. В этот момент ее и задержали правоохранители."Полицейские изъяли из схрона полимерный сверток, содержащий около 60 г наркотического средства альфа-PVP. Всего стражи правопорядка обнаружили свыше 370 граммов наркотиков", - уточняют в полиции.В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".Сейчас девушка находится под домашним арестом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницуСевастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосолиГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
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севастополь, наркотики, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым, закон и право
В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков
В Севастополе задержали подозреваемую в пособничестве онлайн-магазину наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и их распространении через закладки. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю.
По информации полиции, девушка является уроженкой Владивостока. А Севастополе она арендовала квартиру.
"Во время обследования жилища полицейские обнаружили и изъяли весы высокой точности, упаковочный материал, пластиковые контейнеры, а также полимерные зип-пакеты и свертки с наркотиками: более 110 г альфа-PVP, около 60 г производного эфедрона, свыше 3 г марихуаны, более 140 г смеси мефедрона и производного эфедрона", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка, работая на нелегальный онлайн-магазин, действовала по указаниям неизвестного куратора. Она забрала из тайника оптовую партию запрещенных веществ, которые должна была расфасовать на мелкие части и затем сбыть бесконтактным способом.
Девушка успела оборудовать одну закладку. В этот момент ее и задержали правоохранители.
"Полицейские изъяли из схрона полимерный сверток, содержащий около 60 г наркотического средства альфа-PVP. Всего стражи правопорядка обнаружили свыше 370 граммов наркотиков", - уточняют в полиции.
В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Сейчас девушка находится под домашним арестом.
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