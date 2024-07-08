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Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
В Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ.Злоумышленник перевез наркотик к себе домой и на следующий день планировал разложить в тайники в лесопарковой зоне города. По пути к остановке общественного транспорта его с поличным задержали сотрудники УФСБ. В его сумке лежали подготовленные к сбыту свертки с наркотиком.В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили тот же синтетический наркотик. Также правоохранители изъяли многочисленные закладки с "солью", которые задержанный ранее оборудовал на территории города.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупную наркоплантацию обнаружили в КрымуНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, севастополь, закон и право, новости крыма, крым
Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
ФСБ задержала 30-летнего севастопольца за попытку сбыта крупной партии наркотической соли
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ.
"30-летний житель Севастополя приобрел через интернет наркотическое средство альфа-PVP ("соль") с целью последующего сбыта наркозависимым лицам. Уже расфасованное на разовые дозы наркотическое средство мужчина изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему переслал продавец через мессенджер", - говорится в сообщении.
Злоумышленник перевез наркотик к себе домой и на следующий день планировал разложить в тайники в лесопарковой зоне города. По пути к остановке общественного транспорта его с поличным задержали сотрудники УФСБ. В его сумке лежали подготовленные к сбыту свертки с наркотиком.
В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили тот же синтетический наркотик. Также правоохранители изъяли многочисленные закладки с "солью", которые задержанный ранее оборудовал на территории города.
В общей сложности у мужчины изъяли 250 граммов наркосоли, а также несколько доз мефедрона.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.
В МВД по Крыму ранее сообщили,
что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.
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