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Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли

Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли

В Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ.Злоумышленник перевез наркотик к себе домой и на следующий день планировал разложить в тайники в лесопарковой зоне города. По пути к остановке общественного транспорта его с поличным задержали сотрудники УФСБ. В его сумке лежали подготовленные к сбыту свертки с наркотиком.В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили тот же синтетический наркотик. Также правоохранители изъяли многочисленные закладки с "солью", которые задержанный ранее оборудовал на территории города.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупную наркоплантацию обнаружили в КрымуНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев

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