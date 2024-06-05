https://crimea.ria.ru/20240605/narkotsekh-nakryli-v-simferopolskom-rayone-zaderzhany-podozrevaemye--1137876209.html

Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые

Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые

Задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T15:17

2024-06-05T15:17

2024-06-05T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации УФСБ, сырье для производства наркотиков они закупали через Интернет. Затем готовый продукт планировали сбыть посредством закладок.На территории наркоцеха обнаружено лабораторное оборудование: вакуумный насос, мерные колбы, колба Бунзена, обратный холодильник, магнитные мешалки. Из незаконного оборота изъято порядка одного килограмма мефедрона.В отношении двух наркодельцов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения обоим фигурантам дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца.По данной статье УК РФ задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеровЖитель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости крыма, крым, видео, симферополь, симферопольский район