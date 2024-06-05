https://crimea.ria.ru/20240605/narkotsekh-nakryli-v-simferopolskom-rayone-zaderzhany-podozrevaemye--1137876209.html
Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
Задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T15:17
2024-06-05T15:17
2024-06-05T15:26
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
наркотики
происшествия
новости крыма
крым
симферополь
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137876344_0:19:967:563_1920x0_80_0_0_711e293726920deab64da94352eb05af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации УФСБ, сырье для производства наркотиков они закупали через Интернет. Затем готовый продукт планировали сбыть посредством закладок.На территории наркоцеха обнаружено лабораторное оборудование: вакуумный насос, мерные колбы, колба Бунзена, обратный холодильник, магнитные мешалки. Из незаконного оборота изъято порядка одного килограмма мефедрона.В отношении двух наркодельцов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения обоим фигурантам дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца.По данной статье УК РФ задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеровЖитель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137876344_96:0:871:581_1920x0_80_0_0_8bc0317d3ed8ba2c7f7ae2f9088a03f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости крыма, крым, видео, симферополь, симферопольский район
Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
Сотрудники ФСБ накрыли наркоцех в Симферопольском районе и задержали подозреваемых
15:17 05.06.2024 (обновлено: 15:26 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что безработный житель Симферополя со своим знакомым – жителем Волгограда арендовали в поселке Гвардейское Симферопольского района частное домовладение, где организовали химическую лабораторию по изготовлению наркотического средства - мефедрона", - говорится в сообщении.
По информации УФСБ, сырье для производства наркотиков они закупали через Интернет. Затем готовый продукт планировали сбыть посредством закладок.
На территории наркоцеха обнаружено лабораторное оборудование: вакуумный насос, мерные колбы, колба Бунзена, обратный холодильник, магнитные мешалки. Из незаконного оборота изъято порядка одного килограмма мефедрона.
В отношении двух наркодельцов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").
Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения обоим фигурантам дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
По данной статье УК РФ задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: