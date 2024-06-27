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Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год

Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год

В прошлом году из незаконного оборота крымские правоохранители изъяли свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них синтетических – порядка 98... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T21:04

2024-06-27T21:04

2024-06-27T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В прошлом году из незаконного оборота крымские правоохранители изъяли свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них синтетических – порядка 98 килограммов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК, полковник полиции Юрий Маринцов.По его словам, за три года в Крыму отмечена тенденция к снижению количества наркозависимых лиц. Так, по информации пресс-службы регионального главка МВД, в 2023 году по фактам незаконного оборота наркотиков на территории Республики Крым возбуждено около 2,5 тысяч уголовных дел, в том числе тяжких и особо тяжких – более 1,5 тысяч, по фактам сбыта наркотических средств более 1300 уголовных дел.Количество потребителей наркотиков уменьшается, при этом выявляемость лиц, осуществляющих сбыт наркотических веществ, увеличивается, заверил Маринцов.Самой распространенной схемой сбыта наркотиков является дистанционная, через различные сети в Интернете, ТГ-каналы, чат-боты лицам предлагают работу по распространению закладок, сказал он.Чаще всего закладки раскладываются в ночное время, что способствует совершению преступления. Однако граждане, которые на это соглашаются, становятся активными участниками преступной группы. Начиная с 16 лет человек уже может получить за подобную деятельность срок от 10 и более лет лишения свободы, напомнил Маринцов.Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейВ Крыму стали реже убивать и грабитьВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев

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