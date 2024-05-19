https://crimea.ria.ru/20240519/sbornaya-solyanka-yurist--o-spiske-zapreschennykh-lekarstv-dlya-voditeley-1137355427.html

"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей

"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей - РИА Новости Крым, 19.05.2024

"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей

Подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, представляет собой "сборную солянку", но ее очень важно... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T15:31

2024-05-19T15:31

2024-05-19T15:56

радио "спутник в крыму"

водители

мнения

автомобиль

лекарства

минздрав рф

водительские права

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110208/47/1102084761_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_ab3b84077674e42190b30f9bf628bade.jpg

Употребление части лекарств из списка Минздрава для водителей грозит лишением прав Употребление части лекарств из списка Минздрава для водителей грозит лишением прав audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, представляет собой "сборную солянку", но ее очень важно изучить, чтобы потом не удивляться лишению прав и штрафам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова. Тему также прокомментировали врачи."Черный список" Минздрава для водителейБольшой общественный резонанс вызвал подготовленный Минздравом и опубликованный в социальных сетях список опасных для водителей лекарств. В перечень вошло более 280 препаратов, приняв которые, не рекомендуется садиться за руль.Помимо популярных "сердечных" средств, таких как "Корвалол" и "Валокордин", множества анальгетиков и лекарств от ОРВИ, среди них оказались сиропы от кашля, в том числе с корнем солодки, и спреи от боли в горле. Все препараты были помещены в таблицу на более чем 70 листах, в которой разделялись на три группы с учетом степени опасности.Позже Минздрав опубликовал разъяснение, в котором заявил, что появившийся в интернете список лекарств не устанавливает запрета или санкции за его нарушение, не является проектом нормативного акта и носит информативный характер.Но адвокат Екатерина Денисова рекомендует отнестись серьезно к списку, который являлся ответом на депутатский запрос, и отсылает к статье 12.8 Кодекса РФ об административных нарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Очень хорошо, что эта тема поднялась, уверена она, поскольку многие водители находятся в заблуждении относительно того, какие основания для привлечения к ответственности есть по этой статье"Черный список" Минздрава юрист называет "сборной солянкой лекарственных средств", так как в него вошли три совершенно разные группы препаратов. Одни содержат наркотические вещества, другие этиловый спирт, а третьи не имеют в своем составе ни того, ни другого.Самое важно – понимать, что и в каких количествах можно употреблять водителю, а что нельзя априори, независимо от количества, подчеркивает эксперт."Наркотик" от сердца и лишний "душ" для горлаСогласно 12.8 КоАП водителям запрещается употреблять вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Пункт 2.7 Правил дорожного движения устанавливает запрет не только на алкоголь и наркотики, но и на лекарственные препараты, ухудшающие реакцию и внимание.Списка таких лекарств нет, но есть перечень запрещенных веществ, который утвержден постановлением правительства РФ, подчеркивает Денисова.В него входит, в частности, наркотическое вещество фенобарбитал, содержащееся в таких безопасных на первый взгляд препаратах, как "Корвалол" и "Валокордин", которые отпускаются без рецепта, добавила она.И подчеркнула, что абсолютно не имеет значения, в каком количестве. Сам факт установления в крови фенобарбитала является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 12.8. И наказание здесь предусмотрено в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф. И оспорить это невозможно, предупреждает эксперт.По словам Денисовой, юридическая практика складывается таким образом, что даже если водителю удастся доказать, что он употреблял лекарства, а не наркотик, это не будет являться основанием для освобождения его от ответственности.А значит, даже если у вас с собой будет выписанный врачом рецепт с назначением препаратов с запрещенными веществами в составе и их обнаружат, результат будет один, сказала Денисова.Иная ситуация с этиловым спиртом, в случае с которым для установления факта алкогольного опьянения и привлечения к ответственности необходимо 0,3 грамма на литр крови, то есть 0,3 промилле, отметила юрист."И, естественно, если мы сделаем несколько употреблений спрея для горла, который содержит этиловый спирт, то, конечно, такого количества спирта у нас в крови не обнаружится. То же касается корня солодки: от ложки сиропа 0,3 промилле в крови точно не будет. То есть тут момент разумности играет роль. Если выпить три бутылька лекарства с корнем солодки, то возможно данное количество в крови", – пояснила эксперт.Что касается третьей группы препаратов, входящих в таблицу, то они не содержат ни этиловый спирт, ни какие-то наркотические вещества и в целом безопасны с точки зрения административной ответственности, сказала Денисова."Они просто не рекомендуются, поскольку в теории могут оказывать какой-то небольшой седативный эффект", – заключила эксперт.Врачи предупреждаютПсихиатр-нарколог Владимир Каторгин, комментируя тему в эфире радио "Спутник в Крыму", отметил, что алкоголь, попадая в организм человека, может оказывать на него разное воздействие. Это связано с индивидуальной чувствительностью и работой фермента алькогольдегидрогиназы, который участвует в расщеплении алкоголя."Она у 18-летнего и у 70-летнего, у мужчины и у женщины может работать по-разному. Кто-то боится квас даже пить или пообедать окрошкой и сесть за руль, потому что это может быть обнаружено. Но будешь ли ты пьян в таком случае – ну, конечно, нет", – сказал специалист.Но подчеркнул, что как психиатр предупреждает об ответственности.Заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко обратила внимание на то, что степень выраженности у людей наркотического опьянения может быть разной при приеме одинаковой дозировки препарата, содержащего наркотическое вещество. Это связано со многими факторами, физиологическими и биологическими, в том числе с генетическими особенностями, отметила она."Что касается нейролептиков, транквилизаторов и так далее, которые включены в перечень психотропных или не включены. Те, кто принимает по назначению эти препараты, имеет определенные состояния, которые являются противопоказаниями к управлению транспортным средством в принципе", – добавила врач.Шоренко подчеркнула, что особо у чувствительных людей при приеме препаратов внимание, как правило, нарушается, а не стабилизируется, и чаще всего именно они попадают в ДТП. Она призвала не садиться за руль тех, кто проходит лечение. И всех – читать внимательно инструкции по применению препаратов по назначению врача и без него. А также законы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамЛечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваПервые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева

https://crimea.ria.ru/20240516/rak-mozga-budut-lechit-vo-sne--novaya-razrabotka-rossiyskikh-uchenykh-1137329376.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водители, мнения, автомобиль, лекарства, минздрав рф, водительские права