https://crimea.ria.ru/20240519/sbornaya-solyanka-yurist--o-spiske-zapreschennykh-lekarstv-dlya-voditeley-1137355427.html
"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей - РИА Новости Крым, 19.05.2024
"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
Подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, представляет собой "сборную солянку", но ее очень важно... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T15:31
2024-05-19T15:31
2024-05-19T15:56
радио "спутник в крыму"
водители
мнения
автомобиль
лекарства
минздрав рф
водительские права
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Употребление части лекарств из списка Минздрава для водителей грозит лишением прав
Употребление части лекарств из списка Минздрава для водителей грозит лишением прав
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, представляет собой "сборную солянку", но ее очень важно изучить, чтобы потом не удивляться лишению прав и штрафам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова. Тему также прокомментировали врачи."Черный список" Минздрава для водителейБольшой общественный резонанс вызвал подготовленный Минздравом и опубликованный в социальных сетях список опасных для водителей лекарств. В перечень вошло более 280 препаратов, приняв которые, не рекомендуется садиться за руль.Помимо популярных "сердечных" средств, таких как "Корвалол" и "Валокордин", множества анальгетиков и лекарств от ОРВИ, среди них оказались сиропы от кашля, в том числе с корнем солодки, и спреи от боли в горле. Все препараты были помещены в таблицу на более чем 70 листах, в которой разделялись на три группы с учетом степени опасности.Позже Минздрав опубликовал разъяснение, в котором заявил, что появившийся в интернете список лекарств не устанавливает запрета или санкции за его нарушение, не является проектом нормативного акта и носит информативный характер.Но адвокат Екатерина Денисова рекомендует отнестись серьезно к списку, который являлся ответом на депутатский запрос, и отсылает к статье 12.8 Кодекса РФ об административных нарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Очень хорошо, что эта тема поднялась, уверена она, поскольку многие водители находятся в заблуждении относительно того, какие основания для привлечения к ответственности есть по этой статье"Черный список" Минздрава юрист называет "сборной солянкой лекарственных средств", так как в него вошли три совершенно разные группы препаратов. Одни содержат наркотические вещества, другие этиловый спирт, а третьи не имеют в своем составе ни того, ни другого.Самое важно – понимать, что и в каких количествах можно употреблять водителю, а что нельзя априори, независимо от количества, подчеркивает эксперт."Наркотик" от сердца и лишний "душ" для горлаСогласно 12.8 КоАП водителям запрещается употреблять вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Пункт 2.7 Правил дорожного движения устанавливает запрет не только на алкоголь и наркотики, но и на лекарственные препараты, ухудшающие реакцию и внимание.Списка таких лекарств нет, но есть перечень запрещенных веществ, который утвержден постановлением правительства РФ, подчеркивает Денисова.В него входит, в частности, наркотическое вещество фенобарбитал, содержащееся в таких безопасных на первый взгляд препаратах, как "Корвалол" и "Валокордин", которые отпускаются без рецепта, добавила она.И подчеркнула, что абсолютно не имеет значения, в каком количестве. Сам факт установления в крови фенобарбитала является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 12.8. И наказание здесь предусмотрено в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф. И оспорить это невозможно, предупреждает эксперт.По словам Денисовой, юридическая практика складывается таким образом, что даже если водителю удастся доказать, что он употреблял лекарства, а не наркотик, это не будет являться основанием для освобождения его от ответственности.А значит, даже если у вас с собой будет выписанный врачом рецепт с назначением препаратов с запрещенными веществами в составе и их обнаружат, результат будет один, сказала Денисова.Иная ситуация с этиловым спиртом, в случае с которым для установления факта алкогольного опьянения и привлечения к ответственности необходимо 0,3 грамма на литр крови, то есть 0,3 промилле, отметила юрист."И, естественно, если мы сделаем несколько употреблений спрея для горла, который содержит этиловый спирт, то, конечно, такого количества спирта у нас в крови не обнаружится. То же касается корня солодки: от ложки сиропа 0,3 промилле в крови точно не будет. То есть тут момент разумности играет роль. Если выпить три бутылька лекарства с корнем солодки, то возможно данное количество в крови", – пояснила эксперт.Что касается третьей группы препаратов, входящих в таблицу, то они не содержат ни этиловый спирт, ни какие-то наркотические вещества и в целом безопасны с точки зрения административной ответственности, сказала Денисова."Они просто не рекомендуются, поскольку в теории могут оказывать какой-то небольшой седативный эффект", – заключила эксперт.Врачи предупреждаютПсихиатр-нарколог Владимир Каторгин, комментируя тему в эфире радио "Спутник в Крыму", отметил, что алкоголь, попадая в организм человека, может оказывать на него разное воздействие. Это связано с индивидуальной чувствительностью и работой фермента алькогольдегидрогиназы, который участвует в расщеплении алкоголя."Она у 18-летнего и у 70-летнего, у мужчины и у женщины может работать по-разному. Кто-то боится квас даже пить или пообедать окрошкой и сесть за руль, потому что это может быть обнаружено. Но будешь ли ты пьян в таком случае – ну, конечно, нет", – сказал специалист.Но подчеркнул, что как психиатр предупреждает об ответственности.Заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко обратила внимание на то, что степень выраженности у людей наркотического опьянения может быть разной при приеме одинаковой дозировки препарата, содержащего наркотическое вещество. Это связано со многими факторами, физиологическими и биологическими, в том числе с генетическими особенностями, отметила она."Что касается нейролептиков, транквилизаторов и так далее, которые включены в перечень психотропных или не включены. Те, кто принимает по назначению эти препараты, имеет определенные состояния, которые являются противопоказаниями к управлению транспортным средством в принципе", – добавила врач.Шоренко подчеркнула, что особо у чувствительных людей при приеме препаратов внимание, как правило, нарушается, а не стабилизируется, и чаще всего именно они попадают в ДТП. Она призвала не садиться за руль тех, кто проходит лечение. И всех – читать внимательно инструкции по применению препаратов по назначению врача и без него. А также законы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамЛечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваПервые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
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водители, мнения, автомобиль, лекарства, минздрав рф, водительские права
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, представляет собой "сборную солянку", но ее очень важно изучить, чтобы потом не удивляться лишению прав и штрафам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова. Тему также прокомментировали врачи.
"Черный список" Минздрава для водителей
Большой общественный резонанс вызвал подготовленный Минздравом и опубликованный в социальных сетях список опасных для водителей лекарств. В перечень вошло более 280 препаратов, приняв которые, не рекомендуется садиться за руль.
Помимо популярных "сердечных" средств, таких как "Корвалол" и "Валокордин", множества анальгетиков и лекарств от ОРВИ, среди них оказались сиропы от кашля, в том числе с корнем солодки, и спреи от боли в горле. Все препараты были помещены в таблицу на более чем 70 листах, в которой разделялись на три группы с учетом степени опасности.
Позже Минздрав опубликовал разъяснение, в котором заявил, что появившийся в интернете список лекарств не устанавливает запрета или санкции за его нарушение, не является проектом нормативного акта и носит информативный характер.
Но адвокат Екатерина Денисова рекомендует отнестись серьезно к списку, который являлся ответом на депутатский запрос, и отсылает к статье 12.8 Кодекса РФ об административных нарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
"Список изначально появился на странице одного из депутатов Государственной Думы, который направил свой запрос в Минздрав, и министерство отправило ему таблицу, она достаточно объемная. Минздрав перестраховался, включив туда, например, абсолютно все, что теоретически содержит этиловый спирт в качестве вспомогательного средства. Но доля правды в этом есть", – сказала Денисова.
Очень хорошо, что эта тема поднялась, уверена она, поскольку многие водители находятся в заблуждении относительно того, какие основания для привлечения к ответственности есть по этой статье
"Черный список" Минздрава юрист называет "сборной солянкой лекарственных средств", так как в него вошли три совершенно разные группы препаратов. Одни содержат наркотические вещества, другие этиловый спирт, а третьи не имеют в своем составе ни того, ни другого.
Самое важно – понимать, что и в каких количествах можно употреблять водителю, а что нельзя априори, независимо от количества, подчеркивает эксперт.
"Наркотик" от сердца и лишний "душ" для горла
Согласно 12.8 КоАП водителям запрещается употреблять вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Пункт 2.7 Правил дорожного движения устанавливает запрет не только на алкоголь и наркотики, но и на лекарственные препараты, ухудшающие реакцию и внимание.
Списка таких лекарств нет, но есть перечень запрещенных веществ, который утвержден постановлением правительства РФ, подчеркивает Денисова.
В него входит, в частности, наркотическое вещество фенобарбитал, содержащееся в таких безопасных на первый взгляд препаратах, как "Корвалол" и "Валокордин", которые отпускаются без рецепта, добавила она.
"Поэтому совершенно естественно, когда вы перенервничали, накапали себе "Корвалол", сели за руль, и вас останавливает инспектор, в случае направления вас на медицинское освидетельствование со сдачей анализов будет установлено данное вещество", – сказала адвокат.
И подчеркнула, что абсолютно не имеет значения, в каком количестве. Сам факт установления в крови фенобарбитала является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 12.8. И наказание здесь предусмотрено в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф. И оспорить это невозможно, предупреждает эксперт.
По словам Денисовой, юридическая практика складывается таким образом, что даже если водителю удастся доказать, что он употреблял лекарства, а не наркотик, это не будет являться основанием для освобождения его от ответственности.
"У нас есть постановление пленума, которое разъясняет, что причина появления данных веществ не имеет значения. А имеет значение нахождение их в крови", – пояснила юрист.
А значит, даже если у вас с собой будет выписанный врачом рецепт с назначением препаратов с запрещенными веществами в составе и их обнаружат, результат будет один, сказала Денисова.
Иная ситуация с этиловым спиртом, в случае с которым для установления факта алкогольного опьянения и привлечения к ответственности необходимо 0,3 грамма на литр крови, то есть 0,3 промилле, отметила юрист.
"И, естественно, если мы сделаем несколько употреблений спрея для горла, который содержит этиловый спирт, то, конечно, такого количества спирта у нас в крови не обнаружится. То же касается корня солодки: от ложки сиропа 0,3 промилле в крови точно не будет. То есть тут момент разумности играет роль. Если выпить три бутылька лекарства с корнем солодки, то возможно данное количество в крови", – пояснила эксперт.
Что касается третьей группы препаратов, входящих в таблицу, то они не содержат ни этиловый спирт, ни какие-то наркотические вещества и в целом безопасны с точки зрения административной ответственности, сказала Денисова.
"Они просто не рекомендуются, поскольку в теории могут оказывать какой-то небольшой седативный эффект", – заключила эксперт.
Врачи предупреждают
Психиатр-нарколог Владимир Каторгин, комментируя тему в эфире радио "Спутник в Крыму"
, отметил, что алкоголь, попадая в организм человека, может оказывать на него разное воздействие. Это связано с индивидуальной чувствительностью и работой фермента алькогольдегидрогиназы, который участвует в расщеплении алкоголя.
"Она у 18-летнего и у 70-летнего, у мужчины и у женщины может работать по-разному. Кто-то боится квас даже пить или пообедать окрошкой и сесть за руль, потому что это может быть обнаружено. Но будешь ли ты пьян в таком случае – ну, конечно, нет", – сказал специалист.
Но подчеркнул, что как психиатр предупреждает об ответственности.
"Есть группа препаратов, в инструкции которых написано: "запрещено управление транспортным средством" или "с осторожностью". Это антидепрессанты, антипсихотики, нейролептики и транквилизаторы. И здесь, я согласен, водителю нужно нести ответственность и понимать, что это значит", – подытожил медик.
Заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко обратила внимание на то, что степень выраженности у людей наркотического опьянения может быть разной при приеме одинаковой дозировки препарата, содержащего наркотическое вещество. Это связано со многими факторами, физиологическими и биологическими, в том числе с генетическими особенностями, отметила она.
"Что касается нейролептиков, транквилизаторов и так далее, которые включены в перечень психотропных или не включены. Те, кто принимает по назначению эти препараты, имеет определенные состояния, которые являются противопоказаниями к управлению транспортным средством в принципе", – добавила врач.
Шоренко подчеркнула, что особо у чувствительных людей при приеме препаратов внимание, как правило, нарушается, а не стабилизируется, и чаще всего именно они попадают в ДТП. Она призвала не садиться за руль тех, кто проходит лечение. И всех – читать внимательно инструкции по применению препаратов по назначению врача и без него. А также законы.
"Будьте бдительными, любите себя. И было бы, конечно, очень хорошо, чтобы люди приняли на себя ответственность в соответствии с теми законами, которые у нас уже есть", – заключила врач.
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