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Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава
Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава
Любые ограничения на использование антибиотиков при ОРВИ могут носить только рекомендательный характер, окончательное решение в каждом конкретном случае должен... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:59
2024-04-25T20:59
лекарства
эксклюзивы риа новости крым
здоровье
борис синицин
кфу (крымский федеральный университет)
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Любые ограничения на использование антибиотиков при ОРВИ могут носить только рекомендательный характер, окончательное решение в каждом конкретном случае должен принимать лечащий врач. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын, комментируя новый стандарт медпомощи при острых вирусно-респираторных инфекциях.Новый стандарт медпомощи взрослым при ОРВИ утвержден Минздравом России. В частности, он исключает из схемы лечения антибиотики, соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. "Дело в том, что вирусы не чувствительны к антибиотикам, поэтому их применение считается неправильным. Кроме того, длительное применение антибиотиков приводит к резистентности у всей популяции - они перестают работать. Очевидно, новые рекомендации направлены на то, чтобы ограничить применение антибиотиков настолько, чтобы уменьшить развитие устойчивости к ним у бактерий", - поясняет Синицин суть нового стандарта.Однако часто к вирусам присоединяются бактерии - тогда антибиотики становятся актуальными. Решение должен принимать врач, который имеет право назначить такой препарат даже в случае подозрения на присоединение бактериального процесса, чтобы не упустить время."Как правило, поврежденные вирусом клетки тут же населяются бактериями. А что такое присоединение бактериальной флоры? Это нужно взять материал, высеять, подождать пока бактерии вырастут, а тем временем мы теряем время, и бактерии вместе с вирусом оказывают поражающее действие на организм. Поэтому никаких строгих запретов здесь быть не может - доктор имеет право назначить антибиотик, если подозревает присоединение бактериального процесса, даже по косвенным признакам", - говорит ученый.При этом, по мнению Синицина, в схему лечения ОРВИ у детей и пожилых людей, которые имеют слабый иммунитет и сильнее подвержены рискам осложнений, включать антибиотики необходимо обязательно и сразу - "потому что, когда, например, присоединится бактериальная пневмония, будет поздно". Именно поэтому новый стандарт касается только лечения взрослых пациентов, считает ученый.Он также убежден, что новый стандарт не помещает россиянам продолжать самолечение, остановить этот процесс рекомендациями невозможно, но при этом подчеркивает: бесконтрольное применение антибиотиков действительно опасно - все назначения должен делать врач."В целом речь не идет о запрете. Сама постановка вопроса о запрете невозможна и неправильна, поскольку это решается в каждом конкретном случае. Не у каждого врача есть возможности четкой диагностики бактериального осложнения. Думаю, нужно искать таланты и не жалеть денег, чтобы находить новые антибиотики - решение вопроса должно лежать в этой плоскости", - считает собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваВ Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть постБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
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РИА Новости Крым
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лекарства, здоровье, борис синицин, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, новости
Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава

Минздрав исключил антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ

20:59 25.04.2024
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛечение ОРВИ
Лечение ОРВИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Любые ограничения на использование антибиотиков при ОРВИ могут носить только рекомендательный характер, окончательное решение в каждом конкретном случае должен принимать лечащий врач. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын, комментируя новый стандарт медпомощи при острых вирусно-респираторных инфекциях.
Новый стандарт медпомощи взрослым при ОРВИ утвержден Минздравом России. В частности, он исключает из схемы лечения антибиотики, соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Дело в том, что вирусы не чувствительны к антибиотикам, поэтому их применение считается неправильным. Кроме того, длительное применение антибиотиков приводит к резистентности у всей популяции - они перестают работать. Очевидно, новые рекомендации направлены на то, чтобы ограничить применение антибиотиков настолько, чтобы уменьшить развитие устойчивости к ним у бактерий", - поясняет Синицин суть нового стандарта.
Однако часто к вирусам присоединяются бактерии - тогда антибиотики становятся актуальными. Решение должен принимать врач, который имеет право назначить такой препарат даже в случае подозрения на присоединение бактериального процесса, чтобы не упустить время.
"Как правило, поврежденные вирусом клетки тут же населяются бактериями. А что такое присоединение бактериальной флоры? Это нужно взять материал, высеять, подождать пока бактерии вырастут, а тем временем мы теряем время, и бактерии вместе с вирусом оказывают поражающее действие на организм. Поэтому никаких строгих запретов здесь быть не может - доктор имеет право назначить антибиотик, если подозревает присоединение бактериального процесса, даже по косвенным признакам", - говорит ученый.
При этом, по мнению Синицина, в схему лечения ОРВИ у детей и пожилых людей, которые имеют слабый иммунитет и сильнее подвержены рискам осложнений, включать антибиотики необходимо обязательно и сразу - "потому что, когда, например, присоединится бактериальная пневмония, будет поздно". Именно поэтому новый стандарт касается только лечения взрослых пациентов, считает ученый.
Он также убежден, что новый стандарт не помещает россиянам продолжать самолечение, остановить этот процесс рекомендациями невозможно, но при этом подчеркивает: бесконтрольное применение антибиотиков действительно опасно - все назначения должен делать врач.
"В целом речь не идет о запрете. Сама постановка вопроса о запрете невозможна и неправильна, поскольку это решается в каждом конкретном случае. Не у каждого врача есть возможности четкой диагностики бактериального осложнения. Думаю, нужно искать таланты и не жалеть денег, чтобы находить новые антибиотики - решение вопроса должно лежать в этой плоскости", - считает собеседник агентства.
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