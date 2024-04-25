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Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T08:52
2024-04-25T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в минздраве.Над созданием препарата работали ученые Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. И. Пирогова Минздрава России, а также сотрудники Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, добавили в пресс-службе.ВОЗ уже дала препарату для лечения болезни Бехтерева международное непатентованное название сенипрутуг, под которым будет распространяться информация о нем среди врачей и фармацевтов по всему миру, уточнили в министерстве.Болезнь Бехтерева – заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Происходит постепенное сращивание позвонков между собой, могут поражаться тазобедренные и другие суставы, вплоть до полной потери подвижности. Пик заболеваемости – 25-35 лет.Созданный в России препарат способен уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. В Крыму ученые разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток.Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-ПетербургаЧитайте также на РИА Новости Крым:Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученыеВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от ракаКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
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РИА Новости Крым
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96
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новости, здоровье, минздрав рф, здравоохранение в россии, лекарства, воз, болезнь бехтерева
Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева

Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России – Минздрав

08:52 25.04.2024 (обновлено: 09:10 25.04.2024)
 
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Российские медики разрабатывают медицинский препарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.

"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. Это первый в классе таргетный препарат, который воздействует на причину заболевания", – сказано в сообщении.

Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в минздраве.
Над созданием препарата работали ученые Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. И. Пирогова Минздрава России, а также сотрудники Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, добавили в пресс-службе.
ВОЗ уже дала препарату для лечения болезни Бехтерева международное непатентованное название сенипрутуг, под которым будет распространяться информация о нем среди врачей и фармацевтов по всему миру, уточнили в министерстве.
Болезнь Бехтерева – заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Происходит постепенное сращивание позвонков между собой, могут поражаться тазобедренные и другие суставы, вплоть до полной потери подвижности. Пик заболеваемости – 25-35 лет.
Созданный в России препарат способен уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. В Крыму ученые разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток.
Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга
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