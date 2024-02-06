https://crimea.ria.ru/20240206/lekarstvo-ot-raka-i-robot-khirurg-chto-izobretayut-krymskie-uchenye-1134704007.html

Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые

Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые

Созданный учеными КФУ медицинский робот, который может использоваться в качестве ассистента при различных операциях, вызвал интерес коллег из Самары, готовых... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T06:45

2024-02-06T06:45

2024-02-06T06:45

онкология

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Созданный учеными КФУ медицинский робот, который может использоваться в качестве ассистента при различных операциях, вызвал интерес коллег из Самары, готовых запустить серийное производство. Кроме того, крымские ученые продолжают разработки фитопрепарата, способного угнетать раковые клетки. О том, над чем сейчас работают крымские ученые, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.Наладить серийное производство"Что касается робота, то большой интерес к совместным работам с точки зрения налаживания его производства уже в серии проявил Самарский университет, который имеет свои производственные площадки. Сейчас с коллегами из Самары идет обсуждение, как и в какие сроки этот проект можно будет реализовывать", - рассказал Курьянов.Робот Лука может участвовать в операциях самого широкого профиля. Он незаменим при удалении камней, а также операциях по резекции опухолей в мочевом пузыре. На данный момент он выполняет функцию помощника хирурга, который находится рядом.С таким ассистентом легче работать в труднодоступных областях организма, в условиях небольшого операционного пространства, где руки человека занимали бы намного больше места.Подобные медицинские роботы уже широко применяются в хирургии. Но в сфере именно урологических операций Лука не имеет аналогов. Кроме того, он в сотни раз дешевле, чем, например, его американский "коллега" - роботизированная система Да Винчи, отметил завотделением хирургии клиники Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.Изобрести препарат от рака"Что касается веществ, которые останавливают рост раковых клеток, то исследования в этом направлении продолжаются. Потому что подобные вопросы никогда не решаются быстро. Заявление о том, что найдено активное вещество – это больше констатация факта, обнаруженного в нескольких экспериментах. Говорить об окончательной находке, что это действительно так, что это - 100 процентов вещество, обладающее исключительными противоопухолевыми свойствами, наверное, рановато", - сказал Курьянов.Ранее сообщалось, что ученые КФУ разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный угнетать раковые клетки. Оказалось, что в крымских маслинах очень высокое содержание биологически активных веществ, полезных для здоровья человека. Особенно ценными ученые считают фенольные вещества, одно из которых – олеокантал – способно воздействовать на раковые клетки.При этом, по его словам, в университете ведется немало работ, направленных на лечение и диагностику онкологических заболеваний."В частности, в лабораториях профессора Ефетова разработаны методы ранней диагностики опухолевых клеток. Это как раз случай, требующий помощи специалистов, которые подскажут, как это внедрить в практику, поскольку метод аппаратурно простой, доказана статистически его высокая эффективность, но мы не можем его никак довести до внедрения в клиническую практику. Над этим сейчас работаем. Если получится, то врачи-клиницисты получат еще один мощных инструмент для ранней диагностики опухолевых заболеваний", - рассказал Курьянов.Ранее сообщалось, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.Читайте также на РИА Новости Крым:Студент из Крыма научил нейросеть понимать жестыВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от ракаТри "головы": названы направления развития генетики в Крыму

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онкология, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, крым, новости крыма