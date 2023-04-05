В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
Крымские ученые изобрели убивающий раковые клетки фитопрепарат
08:26 05.04.2023 (обновлено: 10:46 05.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.
"Фитохимические исследования листьев и плодов маслины, собранных на нашей опытно-производственной площадке в Форосе, показали наличие таких биологически активных веществ, как олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол, вербаскозид. Причем содержание этих веществ в листьях маслины многократно превосходят аналогичный показатель в плодах. В совокупности все эти соединения способны уничтожить раковые клетки в течение 1 часа", - рассказал Дмитрий Ермолин.
По его словам, препараты из листьев оливы способны понижать артериальное давление, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, предотвращать закупорку вен и образование тромбов. Кроме того, полифенолы маслины способствует увеличению в организме термогенина – белка, который помогает интенсивнее сжигать жиры.
"Дополнительные противовоспалительные, антиоксидантные, антимикробные, противовирусные и антибактериальные свойства помогают в борьбе с атеросклерозом, диабетом, артритом, нейродегенеративными заболеваниями, - перечислил ученый. - Препараты на основе листьев маслины также могут быть применимы в косметике, при производстве кремов с отбеливающим эффектом".
Полученный сотрудниками КФУ фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.
Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом, добавили в пресс-службе КФУ. Фитопрепарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом, потому его можно будет продавать без рецепта.
Специалисты считают оливу одним из самых перспективных направлений для республики. По словам замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрея Паштецкого, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев".
Читайте также на РИА Новости Крым: