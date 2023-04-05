Рейтинг@Mail.ru
В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230405/krymskie-uchenye-izobreli-sposobnyy-ubivat-rakovye-kletki-fitopreparat-1127971393.html
В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T08:26
2023-04-05T10:46
эксклюзивы риа новости крым
наука в крыму: открытия и изобретения
наука и технологии
онкология
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119742502_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f70fab7fa652fe7beb2b1e9817364b5d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.По его словам, препараты из листьев оливы способны понижать артериальное давление, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, предотвращать закупорку вен и образование тромбов. Кроме того, полифенолы маслины способствует увеличению в организме термогенина – белка, который помогает интенсивнее сжигать жиры.Полученный сотрудниками КФУ фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом, добавили в пресс-службе КФУ. Фитопрепарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом, потому его можно будет продавать без рецепта.Специалисты считают оливу одним из самых перспективных направлений для республики. По словам замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрея Паштецкого, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев".Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия официально признала КФУ – что это значитОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
https://crimea.ria.ru/20230301/lekarstvo-novogo-pokoleniya-ot-raka-sozdayut-v-sevastopole-1127281831.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119742502_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_1a6b7a17bdf856c474f9161d3846f93b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма
В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки

Крымские ученые изобрели убивающий раковые клетки фитопрепарат

08:26 05.04.2023 (обновлено: 10:46 05.04.2023)
 
© Фото: pixabayМикроскоп
Микроскоп
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.
"Фитохимические исследования листьев и плодов маслины, собранных на нашей опытно-производственной площадке в Форосе, показали наличие таких биологически активных веществ, как олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол, вербаскозид. Причем содержание этих веществ в листьях маслины многократно превосходят аналогичный показатель в плодах. В совокупности все эти соединения способны уничтожить раковые клетки в течение 1 часа", - рассказал Дмитрий Ермолин.
По его словам, препараты из листьев оливы способны понижать артериальное давление, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, предотвращать закупорку вен и образование тромбов. Кроме того, полифенолы маслины способствует увеличению в организме термогенина – белка, который помогает интенсивнее сжигать жиры.
Севастопольский государственный университет
1 марта, 20:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
"Дополнительные противовоспалительные, антиоксидантные, антимикробные, противовирусные и антибактериальные свойства помогают в борьбе с атеросклерозом, диабетом, артритом, нейродегенеративными заболеваниями, - перечислил ученый. - Препараты на основе листьев маслины также могут быть применимы в косметике, при производстве кремов с отбеливающим эффектом".
Полученный сотрудниками КФУ фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.
Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом, добавили в пресс-службе КФУ. Фитопрепарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом, потому его можно будет продавать без рецепта.
Специалисты считают оливу одним из самых перспективных направлений для республики. По словам замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрея Паштецкого, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сирия официально признала КФУ – что это значит
Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНаука в Крыму: открытия и изобретенияНаука и технологииОнкологияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовостиКФУ (Крымский федеральный университет)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
11:02Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
10:35Крыму угрожают подтопления
10:03Как работает Керченская переправа 5 апреля
10:00Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
09:29В Евпатории громко - работают силовики
09:13ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
08:49Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
08:26В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
08:07Российских студентов будут учить противодействию терроризму
07:33Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
07:04В мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
23:13Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США
21:58Главные события и заявления дня, 4 апреля
21:43Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву
21:22Главные новости Крыма, 4 апреля
21:16Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
21:09Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Лента новостейМолния