https://crimea.ria.ru/20230405/krymskie-uchenye-izobreli-sposobnyy-ubivat-rakovye-kletki-fitopreparat-1127971393.html

В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки

В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки

Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T08:26

2023-04-05T08:26

2023-04-05T10:46

эксклюзивы риа новости крым

наука в крыму: открытия и изобретения

наука и технологии

онкология

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

новости

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119742502_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f70fab7fa652fe7beb2b1e9817364b5d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.По его словам, препараты из листьев оливы способны понижать артериальное давление, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, предотвращать закупорку вен и образование тромбов. Кроме того, полифенолы маслины способствует увеличению в организме термогенина – белка, который помогает интенсивнее сжигать жиры.Полученный сотрудниками КФУ фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом, добавили в пресс-службе КФУ. Фитопрепарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом, потому его можно будет продавать без рецепта.Специалисты считают оливу одним из самых перспективных направлений для республики. По словам замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрея Паштецкого, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев".Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия официально признала КФУ – что это значитОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

https://crimea.ria.ru/20230301/lekarstvo-novogo-pokoleniya-ot-raka-sozdayut-v-sevastopole-1127281831.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма