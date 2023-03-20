https://crimea.ria.ru/20230320/olivkovye-roschi-v-krymu--uchenye-dali-prognozy-1127543444.html
Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы
Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы
Одной из самых перспективных культур для Крыма является оливка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по научно-организационной... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T08:03
2023-03-20T08:03
2023-03-20T08:03
крым
сельское хозяйство
никитский ботанический сад
общество
новости крыма
андрей паштецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Одной из самых перспективных культур для Крыма является оливка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада (НБС) Андрей Паштецкий.Импортозамещающая оливка"Одной из самых перспективных культур, которую в Крыму можно и нужно импортозамещать является оливка", - сказал он.По словам эксперта, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев". Работа направлена на то, чтобы в перспективе как можно больше территорий полуострова были заняты оливковыми рощами, из которых можно будет получать крымское оливковое масло.По его словам, к ученым все чаще обращаются аграрии, которые заказывают саженцы оливковых деревьев для закладки производственных садов.Киви растет под ДжанкоемПо словам Андрея Паштецкого, кроме оливок Крым может стать "домом" и для других экзотических растений. В Никитском ботсаду есть новые разработки и сорта, ученые занимаются селекцией, в том числе, и нестандартной – генетической.Выведенные саженцы плодовых и орехоплодных культур распространяются по всему Крыму. "Но особая гордость – наши субтропические культуры: хурма, киви. Кстати, киви отлично чувствует себя в Джанкойском районе", - сказал он.Уникальный генобанк В Никитском ботаническом саду сформирован генобанк, в котором больше двух тысяч растений. По его словам, генобанк ежегодно пополнятся, в том числе и экземплярами с материка, налажено сотрудничество с ведущими научными институтами страны."Ведутся работы и по винограду. Совместно с Институтом виноградарства и виноделия "Магарач" мы уже получили больше 50 тысяч саженцев чистых от вирусов. Уже закладывается в маточник в институте", - сказал он. И уточнил, что "теперь у крымских виноградарей будет хороший отечественный материал".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские оливки: новые перспективы субтропической культуры в КрымуКогда в Крыму начнут промышленное производство оливкового маслаПривили на лох: ученые КФУ приучат оливу к морозам и засухе
https://crimea.ria.ru/20211126/krymskie-olivki-novye-perspektivy-subtropicheskoy-kultury-v-krymu-1121553343.html
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крым, сельское хозяйство, никитский ботанический сад, общество, новости крыма, андрей паштецкий
Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы
Паштецкий: в Крыму планируют выращивать оливковые рощи и производить собственное масло
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Одной из самых перспективных культур для Крыма является оливка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада (НБС) Андрей Паштецкий.
Импортозамещающая оливка
"Одной из самых перспективных культур, которую в Крыму можно и нужно импортозамещать является оливка", - сказал он.
По словам эксперта, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев". Работа направлена на то, чтобы в перспективе как можно больше территорий полуострова были заняты оливковыми рощами, из которых можно будет получать крымское оливковое масло.
"Мы хотим сделать эту культуру более морозоустойчивой. Уже сейчас на всем южнобережье можно выращивать оливку, маслину. И в этом формате Никитский ботсад ежегодно делает закладку новых садов наших перспективных сортов маслин", - отметил Паштецкий.
По его словам, к ученым все чаще обращаются аграрии, которые заказывают саженцы оливковых деревьев для закладки производственных садов.
Киви растет под Джанкоем
По словам Андрея Паштецкого, кроме оливок Крым может стать "домом" и для других экзотических растений. В Никитском ботсаду есть новые разработки и сорта, ученые занимаются селекцией, в том числе, и нестандартной – генетической.
"Идут селекции, уже зарегистрированы научные патенты на 70 новых сортов, в том числе и плодовых видов растений. В коллекции нашего сада больше 20 тысяч сортов растений, которые уже адаптированы к нынешним природно-климатическим условиям, есть и эффективные технологии выращивания", - рассказал ученый.
Выведенные саженцы плодовых и орехоплодных культур распространяются по всему Крыму.
"Но особая гордость – наши субтропические культуры: хурма, киви. Кстати, киви отлично чувствует себя в Джанкойском районе", - сказал он.
Уникальный генобанк
В Никитском ботаническом саду сформирован генобанк, в котором больше двух тысяч растений.
"Генобанк – это растения, которые находятся в пробирках и медленно растут, это позволяет в случае, если какой-то сорт вымирает от вируса, очень быстро, путем генетики, восстановить популяцию и получить саженцы этого растения", - объяснил Андрей Паштецкий.
По его словам, генобанк ежегодно пополнятся, в том числе и экземплярами с материка, налажено сотрудничество с ведущими научными институтами страны.
"Ведутся работы и по винограду. Совместно с Институтом виноградарства и виноделия "Магарач" мы уже получили больше 50 тысяч саженцев чистых от вирусов. Уже закладывается в маточник в институте", - сказал он. И уточнил, что "теперь у крымских виноградарей будет хороший отечественный материал".
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