https://crimea.ria.ru/20230320/olivkovye-roschi-v-krymu--uchenye-dali-prognozy-1127543444.html

Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы

Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы

Одной из самых перспективных культур для Крыма является оливка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по научно-организационной... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T08:03

2023-03-20T08:03

2023-03-20T08:03

крым

сельское хозяйство

никитский ботанический сад

общество

новости крыма

андрей паштецкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Одной из самых перспективных культур для Крыма является оливка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада (НБС) Андрей Паштецкий.Импортозамещающая оливка"Одной из самых перспективных культур, которую в Крыму можно и нужно импортозамещать является оливка", - сказал он.По словам эксперта, сейчас ученые пытаются "расширить ареал произрастания оливковых деревьев". Работа направлена на то, чтобы в перспективе как можно больше территорий полуострова были заняты оливковыми рощами, из которых можно будет получать крымское оливковое масло.По его словам, к ученым все чаще обращаются аграрии, которые заказывают саженцы оливковых деревьев для закладки производственных садов.Киви растет под ДжанкоемПо словам Андрея Паштецкого, кроме оливок Крым может стать "домом" и для других экзотических растений. В Никитском ботсаду есть новые разработки и сорта, ученые занимаются селекцией, в том числе, и нестандартной – генетической.Выведенные саженцы плодовых и орехоплодных культур распространяются по всему Крыму. "Но особая гордость – наши субтропические культуры: хурма, киви. Кстати, киви отлично чувствует себя в Джанкойском районе", - сказал он.Уникальный генобанк В Никитском ботаническом саду сформирован генобанк, в котором больше двух тысяч растений. По его словам, генобанк ежегодно пополнятся, в том числе и экземплярами с материка, налажено сотрудничество с ведущими научными институтами страны."Ведутся работы и по винограду. Совместно с Институтом виноградарства и виноделия "Магарач" мы уже получили больше 50 тысяч саженцев чистых от вирусов. Уже закладывается в маточник в институте", - сказал он. И уточнил, что "теперь у крымских виноградарей будет хороший отечественный материал".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские оливки: новые перспективы субтропической культуры в КрымуКогда в Крыму начнут промышленное производство оливкового маслаПривили на лох: ученые КФУ приучат оливу к морозам и засухе

https://crimea.ria.ru/20211126/krymskie-olivki-novye-perspektivy-subtropicheskoy-kultury-v-krymu-1121553343.html

https://crimea.ria.ru/20230103/esli-zhizn-podlozhila-limon-kak-tsitrusy-rastut-v-krymu-1125746446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, никитский ботанический сад, общество, новости крыма, андрей паштецкий